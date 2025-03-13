Золото и серебро - белорусские биатлонисты на чемпионате России восхитили зрителей

Выступление белорусских биатлонистов на чемпионате России в Тюмени сегодня восхитило как зрителей на трибунах, так и аудиторию у телеэкранов. И вновь показало класс белорусской школы биатлона, которая может давать высокий результат на протяжении всех стартов сезона.

Динара Смольская в изящном стиле стала победительницей суперспринта. В сверхдраматичной гонке, когда после каждой стрельбы сменялись лидеры, именно наша знаменитая спортсменка смогла добиться успеха. Точность и четкость работы на огневом рубеже стали определяющими. Серебро и у Ильи Авсеенко в состязаниях мужчин.

Вспомним самые яркие кадры дня

Биатлон. Чемпионат России - суперспринты. У Смольской - золото, у Авсеенко - серебро!

Часто интересно понаблюдать за тем, что происходит за мгновения до старта. Стороннему зрителю кажется все буднично, но только после гонки мы узнаем, что Динара Смольская подумывала сняться из-за неуверенности в сегодняшней стрельбе. Вы только представьте. Но передумала. И как окажется - триумфально! Трибуны на мгновение притихли, началось настоящее шоу.

У девушек первая стрельба сложилась именно для Динары, несмотря на то что гонку открывала лидером после победы в квалификации Анна Сола. Противостояние совершенно мирового уровня, что называется из серии "сделано в Беларуси". Ко второй стрельбе из положения лежа Сола догонит свою сокомандницу. И это сюжет!

И Анна, и Динара закрыли все мишени и покинули стрельбище лидерами. Далее непростая рутинная работа по дистанции, следом первая стойка, которая часто вносит ключевое значение.

По ее итогам лидером отправилась Динара Смольская и уже останется ее до конца. Четвертая стрельба все расставила по своим местам. Динара Смольская победительница, яркий финиш с флагом.

Сегодняшний день вообще показал силу белорусского биатлона. Илья Авсеенко вновь, как и на февральском Кубке сильнейших спортсменов, проявил настоящим финишным бойцом. У уроженца Сенно серебро в сверхдраматичной гонке.

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Антон Смольский, капитан сборной Беларуси по биатлону:

"Основной старт был в Раубичах и в Ханты-Мансийске, в Тюмени будет чемпионат России, который также является для нас важным стартом сезона. Цели и задачи будут такие же, как и в Раубичах - выступать достойно и побеждать. Конечно же, остается самый приятный момент - борьба за Кубок Содружества в Мурманске. Надеюсь, у нас все получится, поэтому мы работаем, в хорошем настроении, в хорошей форме едем на соревнования".