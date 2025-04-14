"Зубры" или "медведи": кто сильнее в этот раз? "Динамо-Минск" сразится с "Трактором" в Челябинске

"Динамо-Минск" в Челябинске в понедельник вечером сразится против местного "Трактора".

Минское хоккейное "Динамо" постарается восстановить паритет в серии до четырех побед во втором раунде Кубка Гагарина против "Трактора". 13 апреля бело-синие провели вечернюю тренировку. В Челябинске наша команда живет по белорусскому времени. Разница - минус два часа.

В субботу, 12 апреля, при равных действиях на льду гости уступили - 2:4. Динамовцы совершили больше бросков, чем хозяева - 70:64, показали целостную игру с обилием опасных моментов. Но, к сожалению, на последней минуте встречи фортуна отвернулась от ребят Дмитрия Квартальнова. К слову, тренер говорил об этом невезении и на послематчевой пресс-конференции. Примечательно, что не был доволен своими подопечными и Бенуа Гру.

Бенуа Гру, главный тренер ХК "Трактор" (Челябинск, Россия):

"Считаю, что мы сыграли средний матч. Несмотря на то что мы создавали хорошие вещи, есть те моменты, которые нам следует поправить перед следующим поединком в понедельник. Считаю недопустимым совершать две такие потери, которые мы увидели сегодня в это время сезона. Мне очень понравилось упорство нашей команды. Мы не опустили руки и вернулись в игру".

Арена "Трактор" имени Валерия Белоусова точно соберет аншлаг. Население Челябинска составляет почти 1 млн 200 тыс. человек. И, конечно, стадион на 7,5 тыс. зрителей маловат будет. Здесь есть проблема лишнего билетика. Тем более когда идет плей-офф, тем более когда встречаются соперники из разных конференций, то есть это не избитая афиша.

Только в нынешнем сезоне был придуман перекрестный нокаут-раунд. Съемочной группе Белтелерадиокомпании довелось пообщаться с болельщиками, которые предвосхищали всю эту серию. Фанаты ожидают интересный хоккей на протяжении всего противостояния.