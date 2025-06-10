Более 1 тыс. военнопленных от России и Украины вернутся домой и в свои семьи. Две стороны обменялись ранеными, тяжелобольными и молодыми солдатами до 25 лет, ведь им еще нужно жить целую жизнь.

А еще 6 тыс. тел погибших украинских военных смогут увезти на родину, чтобы с ними смогли проститься близкие. Возвращаются к родителям и дети, спасенные российскими солдатами из-под обстрелов. Россия рассмотрит под лупой каждое имя. А проведение медкомиссий поможет сделать возможным постоянный обмен тяжелораненными пленными.

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И если ради этих жизней нужно сесть за один стол, услышать друг друга, то второй раунд переговоров в Стамбуле (прошел 2 июня 2025 года) точно стоил того. Конечно, назвать его великолепным, как это сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам, нельзя. Но все же есть определенные результаты, имеется и предмет разговора. А еще этот разговор российская и украинская делегации на этот раз провели на русском языке и без переводчиков.

Напомним, что по итогам первого раунда переговоров в Стамбуле (состоялся 16 мая 2025 года) стороны договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Обмен провели на белорусской территории, Беларусь обеспечила все условия и бережно отнеслась к людям. Понятно, что некоторые были в непростом состоянии - таковы обстоятельства, но для Республики Беларусь чужих людей нет. Жизнь и здоровье каждого и с российской, и с украинской стороны - приоритет.

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Практически сразу Президент России Владимир Путин позвонил Президенту Беларуси Александру Лукашенко и выразил благодарность за организацию обмена. Звонка из Киева, как и ожидалось, не последовало - вот так на Банковой оценивают жизни своих людей.

В июне снова запланировали переговоры в Стамбуле, снова через встречу лицом к лицу и снова с подачи российского руководства. В такой момент возникает закономерный вопрос: так кто действительно желает мира, а кто играет на публику? Впрочем, шоу еще будет впереди.

Обстановка накануне встречи накалилась - в ряде областей России подорвали железнодорожные мосты и пустили под откос составы. Что это, как не рельсовая война? Атакам дронов (беспилотники запускали из фур) подверглись аэродромы в нескольких российских регионах, из-за чего пострадала авиация.

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Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Все произведенные диверсии накануне переговоров, демарши в ходе переговоров, их затягивание, скандалы с меморандумами и все прочее, что сопровождает ход переговоров с украинской стороны, имеют следующую цель - отвести США с пути мирного трека, вернуть его в орбиту украинского конфликта, выбить из седла российскую делегацию, сорвать переговоры. Это все якобы должно показать американцам, что уйти им оттуда не удастся".

Киевский режим взял на себя ответственность за атаки, хотя, скажем так, Зеленского заставили отвечать за это. США открестились, мол, их не уведомляли об этом. Все это очень похоже на политического камикадзе - когда уже списали со счетов, а он все торгуется. Да и Европа держит Киев в кулаке и выпускать из этой мясорубки не намерена. Чего стоит заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера, что его страна переходит в режим готовности к ведению войны.

По словам депутата Госдумы России, политолога Олега Матвейчева, роль в украинском кризисе у Великобритании - одна из главных. Эксперт напомнил, что охрана Зеленского состоит из британцев. И именно они втянули в войну Зеленского, в частности, Борис Джонсон (занимал должность премьера Великобритании с 2019 по 2022 года), который не дал подписать прежние стамбульские соглашения. Хотя все могло бы закончиться в апреле 2022 года. Сейчас также понятно, что на продолжении войны настаивают британцы, потому что их все устраивает.

Тем не менее, все попытки сорвать переговоры, спровоцировать Россию на какую-либо реакцию провалились, а двусторонняя встреча не была отменена. Ко дворцу 2 июня, кроме прочих, приехал и директор Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын. Украинцы же провели консультации с турецкой стороной. Российская делегация поколесила по Стамбулу, заехала в свое генконсульство. Отсюда можно сделать вывод, что, возможно, представителям делегации РФ понадобился сеанс спецсвязи. Вероятная причина крылась в следующем - в прессу слили подробности меморандума Украины, где Киев отказался признать утраченные территории, настоял на полном прекращении огня и встрече Путина и Зеленского.

Кроме прочего, были и такие пункты:

Обмен пленными по схеме всех на всех не ограничивает наращивание обороноспособности. Не мешать стремиться в НАТО и ЕС.

Этот меморандум был передан российской делегации на украинском и английском языках.

В меморандуме России, который публично появился позже, было прописано признание территорий и нейтралитет Украины, отказ ею от ядерного оружия, ограничение численности ВСУ, обеспечение прав русскоязычного населения, запрет героизации нацизма, снятие санкций и ограничений с церкви.

Там же было предложено и два варианта прекращения огня.

"Хотел бы, конечно, узнать насчет легитимизации президента, Верховной рады и остальных институтов власти на территории Украины, но пока об этом говорить не приходится, потому что сами же западные СМИ открыто высмеивают Зеленского в своих газетах, что, мол, сегодня исполнилось шесть лет со дня того, как Зеленский избрался на пятилетний срок. Знаете, такая это журналистская шутка, в которой есть доля правды", - сказал политолог, АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" (Россия) Юрий Самонкин.

Итак, во втором раунде переговоров диспозиция была следующей. Состав тот же, что и в прошлый раз. Российская делегация прибыла во главе с Владимиром Мединским, также в ней заявлен замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны РФ Александр Фомин, начальник Главного управления ВС России Игорь Костюков.

В украинской делегации, которая была под руководством министра обороны Украины Рустема Умерова, состояли первый замглавы МИД Сергей Кислица, замглавы СБУ Александр Поклад, первый замглавы СВР Олег Луговский.

Российские переговорщики были в деловых костюмах, а украинская делегация - в камуфляже. Да и жили представители Украины, как стало известно из источников, в армейском клубе офицеров Харбийе - здание за высоким забором с колючей проволокой. Место строго засекречено.

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Журналисты у дворца Чираган находились в напряженном ожидании. На 13:00 был намечен старт переговоров, но их задержали. В итоге они начались на 1 час 50 минут позже. В конце концов, стороны все же оказались за одним столом, и второй раунд прямых переговоров России и Украины стартовал в Стамбуле 2 июня.

Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова:

"Украинская делегация готовилась к тому, что они сорвут эти переговоры, потому и приехали в военной форме, с журналистами, которые должны были быстро все заснять и показать все это по своим внутренним каналам. То есть предложить эту видеопродукцию для каналов европейских государств, при этом во всем информационном пространстве обвинить Россию и далее продолжать боевые действия, тем самым выбивая очередные транши на милитаризацию страны, на приобретение вооружения, боевой техники и продолжать мобилизацию среди населения для ведения боевых действий".

Как и в прошлом раунде, говорили под опекой турецкой стороны. Начал переговоры министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Встреча длилась около часа, вдвое меньше, чем в предыдущий раз.

Отметим, что зал дворца Чираган отделали в более светлых тонах, нежели зал в Долмабахче, где проходил первый раунд. Делегации также поменялись и сторонами стола. Итоги подводили в традиционном украинском формате - на ногах в плотной толпе, провоцируя давку. У журналистов сложилось от этого ощущение дежавю. Казалось бы, 16 мая они тоже стояли практически в такой же толпе, только у другого дворца в центре Стамбула. Здесь же разве был дворец Чираган, но зато снова Стамбул, давка, толпа журналистов, которую снова собрали представители украинской делегации.

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Украинцы сначала вышли к прессе, отсортировали ее по своим критериям, наклеили специальные стикеры на бейджи. Под сегрегацию попали все российские СМИ, а также белорусские. "Отсеянные" Украиной журналисты так и не смогли увидеть ее делегацию в шаговой доступности и услышать Умерова. Впрочем, своих карманных журналистов и киношников украинцы возили с собой в кортеже. Умерова снимал, например, Мстислав Чернов - пропагандист киевского режима, автор фейкового фильма о Мариуполе, за который ему даже выделили "Оскар".

Со стороны России было сделано все для комфортной работы прессы, даже заранее доводилась информация. Попытались и заранее собрать журналистов на подход главы делегации Владимира Мединского во дворце, но организаторы все переиграли и слова Мединского услышали после того, как украинцы покинули локацию.

Глава российских переговорщиков сам подошел к прессе, начал с извинений за условия работы и обозначил итоги переговоров.

Владимир Мединский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52616b19-82f5-47b6-80d4-1c899e312302/conversions/f3f4985b-9c57-4f67-a3a0-e702a0e64cf8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52616b19-82f5-47b6-80d4-1c899e312302/conversions/f3f4985b-9c57-4f67-a3a0-e702a0e64cf8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52616b19-82f5-47b6-80d4-1c899e312302/conversions/f3f4985b-9c57-4f67-a3a0-e702a0e64cf8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52616b19-82f5-47b6-80d4-1c899e312302/conversions/f3f4985b-9c57-4f67-a3a0-e702a0e64cf8-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Мединский

Владимир Мединский: "Мы договорились о крупномасштабном обмене пленными по следующей форме. Во-первых, все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменены по принципу "все на все". Это гуманитарный жест России. Во-вторых, по такой же формуле "все на все" будут обменены молодые солдаты в возрасте до 25 лет".

Уже после Мединский в докладе Путину обнародовал подробности. Он говорил с Умеровым тет-а-тет более трех часов, а потом с участием делегаций. Рабочий язык действительно был русский. Россия призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия.

К тому же Украине предложили конкретное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы командиры смогли забрать тела своих солдат. Украинская делегация в Стамбуле поддержала, но через 2-3 часа Зеленский грубо отрекся от этой договоренности.

По словам Владимира Мединского, в полном соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями подготовлены более 6 тыс. тел украинских бойцов ВСУ, которые находятся в рефрижераторах, заморожены, и специальных вагонах, в форме ВСУ, многие из них с документами для передачи украинской стороне. "Также подготовлены списки военнослужащих категорий - раненые, тяжелобольные и молодые люди до 25 лет, которых примерно по 1,2 тыс. человек с каждой стороны мы готовы незамедлительно передать украинской стороне. Согласно утвержденному в Стамбуле графику, обмены должны были начаться 7 июня. Российские представители прибыли на границу, в пункт обмена. Однако до сих пор, к сожалению, мы не понимаем, почему там нет представителей украинской стороны, нет их делегации, нет списков", - сообщил Владимир Мединский.

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Впрочем, ничего нового. Все помнят, как были проигнорированы предложения России о гуманитарных паузах по случаю Пасхи и 80-летия Великой Победы. Конечно, в таких условиях возникает вопрос: а будет ли вообще мир при Зеленском?

Итак, в Стамбуле 2 июня российская и украинская стороны обменялись меморандумом, обещали их изучить и подготовиться к третьему раунду, однако состоится ли он, покажет время.