Строительство Польшей забора в Беловежской пуще привело к затоплениям территорий и гибели древостоя

Польский забор в Беловежской пуще наносит огромный вред уникальному природному комплексу - объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявила начальник отдела использования и охраны водных ресурсов Минприроды Беларуси Виктория Воронова на международной научно-практической конференции, приуроченной ко Всемирному дню водных ресурсов, сообщает БЕЛТА.

"Лесной массив исторически развивался в условиях стабильного гидрологического режима. Сегодня Польша вдоль государственной границы с Беларусью, в том числе на территории Беловежской пущи, возвела капитальное заграждение. Его строительство с устройством технической дороги для обслуживания является непреодолимым препятствием для поверхностного стока. Сложившиеся обстоятельства вызвали подтопление территорий с белорусской стороны площадью свыше 19 га, что приводит к полной гибели древостоя и изменению его видового разнообразия. При этом речь идет не просто об изменении гидрологического режима, но и о нарушении путей миграции, дальнейшем обеднении генофонда диких животных", - отметила Виктория Воронова.

По ее словам, при интегрированном управлении водными ресурсами можно снизить риски трансграничного воздействия. Однако оно может быть достигнуто исключительно совместными усилиями всего международного сообщества с учетом интересов каждой страны.

Специалист напомнила, что Беларусь является стороной Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

"Со всеми сопредельными странами подписаны межправительственные и межведомственные соглашения, технические протоколы в области охраны и использования трансграничных вод, в рамках которых на регулярной основе должен осуществляться обмен данными. Однако на протяжении последних пяти лет предоставление таких данных Беларусь осуществляет в одностороннем порядке, за исключением сотрудничества с Российской Федерацией. Ряд сопредельных стран Европейского союза, взявших на себя обязательства по выполнению международных договоров в данной сфере, к их соблюдению по отношению к нашей стране относятся формально или вовсе игнорируют", - сказала Виктория Воронова.

Ежегодно 22 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день водных ресурсов. Его задачей является привлечение внимания общественности к существующим экологическим проблемам состояния водных объектов и в целом напоминание о важности воды и бережном ее использовании.