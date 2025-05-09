Святое место. Белорусы и гости столицы несут цветы к монументу Победы и Вечному огню

Самое сердце столицы - площадь Победы - святое для белорусов место, куда идут почтить память миллионов - всех тех, кто отдал свою жизнь за независимость родной земли.



И ровно в 10 утра здесь началась торжественная церемония в рамках акции "Беларусь помнит". Свои венки и цветы белорусы несут к Вечному огню как дань памяти и уважения нашим героям и нашей истории.





У монумента Победы высшие должностные лица, представители всех ветвей власти, политических партий, правоохранители, дипломаты, активисты, представители общественных объединений. Все мы, безусловно, благодарны тем, кто каждый день тогда приближал Великую Победу.

Атмосфера праздника в Минске

Атмосфера праздничная. Проспект Независимости, как и вся наша страна, преобразился к празднику. На площади Победы звучат песни военных лет, эти мотивы знакомы многим белорусам. Несет службу у Вечного огня и почетный караул. Всего в рамках акции ожидается около 10 тысяч человек, и это такое яркое подтверждение того, что наша память жива и продолжается передаваться из поколения в поколение.

Парад Победы пройдет сегодня в Минске