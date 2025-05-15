5G и передвижные станции: МТС на мероприятиях в День Победы обеспечил связь для 300 тыс. абонентов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b097b8f4-df91-458b-b2ed-ffb5cf7067c1/conversions/439d6353-070c-4b88-9d8a-71fe88e6f0e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b097b8f4-df91-458b-b2ed-ffb5cf7067c1/conversions/439d6353-070c-4b88-9d8a-71fe88e6f0e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b097b8f4-df91-458b-b2ed-ffb5cf7067c1/conversions/439d6353-070c-4b88-9d8a-71fe88e6f0e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b097b8f4-df91-458b-b2ed-ffb5cf7067c1/conversions/439d6353-070c-4b88-9d8a-71fe88e6f0e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС обеспечил более 300 тыс. абонентов связью на главных праздничных мероприятиях Дня Победы. Для этого компания установила передвижные базовые станции, увеличив пропускную способность сети в местах проведения основных торжеств в Минске и всех областных центрах. Также впервые пользователи смогли опробовать 5G - тестовую сеть развернули возле стелы "Минск - город-герой".

Для обеспечения связью абонентов в местах проведения массовых мероприятий МТС задействовал 12 передвижных базовых станций. В Минске сеть была усилена в районах парка и площади Победы, Дворца спорта и Белгосцирка. В Бресте - возле комплекса "Брестская крепость-герой" и набережной реки Мухавец, в Гродно - на площадях Ленина и Советской. Также пропускная способность наращивалась в Витебске на площади Победы, Гомеле - на площади Ленина и Могилеве - на площади Славы.

По данным МТС, 9 мая усиленной сетью на этих площадках воспользовались в общей сложности более 300 тыс. абонентов компании, при этом более 80 % из них обслуживались по технологии LTE. Мероприятия по усилению связи в местах проведения массовых мероприятий позволили абонентам и других операторов пользоваться связью по технологии LTE благодаря установке оборудования инфраструктурного оператора beCloud на передвижных базовых станциях МТС.

Кроме этого, в праздничные дни абоненты МТС смогли протестировать связь 5G. Сеть в диапазоне 3500 МГц развернули в районе стелы "Минск - город-герой", позволив опробовать высокоскоростной мобильный интернет минчанам и гостям столицы, чьи устройства аппаратно и программно поддерживают стандарт 5G.

"Мы знаем, что в дни значимых событий связь играет немаловажную роль. Поэтому в День Победы наша цель была - предоставить стабильное и скоростное соединение для участников мероприятий. 300 тыс. абонентов воспользовались усиленной сетью, а тестовый запуск 5G показал возможности новой технологии: этот опыт ляжет в основу дальнейших шагов по подготовке к полноценному внедрению связи пятого поколения в Беларуси", - отметили в пресс-службе МТС.