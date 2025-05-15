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5G и передвижные станции: МТС на мероприятиях в День Победы обеспечил связь для 300 тыс. абонентов
МТС обеспечил более 300 тыс. абонентов связью на главных праздничных мероприятиях Дня Победы. Для этого компания установила передвижные базовые станции, увеличив пропускную способность сети в местах проведения основных торжеств в Минске и всех областных центрах. Также впервые пользователи смогли опробовать 5G - тестовую сеть развернули возле стелы "Минск - город-герой".
Для обеспечения связью абонентов в местах проведения массовых мероприятий МТС задействовал 12 передвижных базовых станций. В Минске сеть была усилена в районах парка и площади Победы, Дворца спорта и Белгосцирка. В Бресте - возле комплекса "Брестская крепость-герой" и набережной реки Мухавец, в Гродно - на площадях Ленина и Советской. Также пропускная способность наращивалась в Витебске на площади Победы, Гомеле - на площади Ленина и Могилеве - на площади Славы.
По данным МТС, 9 мая усиленной сетью на этих площадках воспользовались в общей сложности более 300 тыс. абонентов компании, при этом более 80 % из них обслуживались по технологии LTE. Мероприятия по усилению связи в местах проведения массовых мероприятий позволили абонентам и других операторов пользоваться связью по технологии LTE благодаря установке оборудования инфраструктурного оператора beCloud на передвижных базовых станциях МТС.
Кроме этого, в праздничные дни абоненты МТС смогли протестировать связь 5G. Сеть в диапазоне 3500 МГц развернули в районе стелы "Минск - город-герой", позволив опробовать высокоскоростной мобильный интернет минчанам и гостям столицы, чьи устройства аппаратно и программно поддерживают стандарт 5G.
"Мы знаем, что в дни значимых событий связь играет немаловажную роль. Поэтому в День Победы наша цель была - предоставить стабильное и скоростное соединение для участников мероприятий. 300 тыс. абонентов воспользовались усиленной сетью, а тестовый запуск 5G показал возможности новой технологии: этот опыт ляжет в основу дальнейших шагов по подготовке к полноценному внедрению связи пятого поколения в Беларуси", - отметили в пресс-службе МТС.
МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов, услугами которого пользуются свыше 5,7 млн клиентов. По результатам 1-го квартала 2025 года МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь: компания имеет наибольшую интегральную оценку в рамках мониторинга услуг сотовой подвижной электросвязи государственного предприятия "БелГИЭ".