3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
А один смартфон за 10 копеек - для новых абонентов тарифного плана "#ВсёвДом Анлим" от А1
А1 предлагает нешуточную выгоду для новых клиентов домашнего интернета! С 1 апреля при подключении на тарифный план «#ВсёвДом Анлим» пользователи получают эксклюзивный бонус на выбор: современный смартфон за 10 копеек или скидку на абонентскую плату.
"#ВсёвДом Анлим" - это топовое предложение от А1 для клиентов фиксированного интернета, объединяющее безлимит домашнего и мобильного интернета, неограниченное количество звонков во все сети и доступ к контенту онлайн-кинотеатра VOKA.
Подключаясь на этот тарифный план в период с 1 апреля по 31 мая 2025 года, пользователи получают уникальный бонус: современный и стильный смартфон HONOR X7c по специальной цене - всего за 10 копеек.
HONOR X7c - это универсальный смартфон с актуальным дизайном, емкой батареей, высокой производительностью и впечатляющими фотовозможностями. А объем памяти 6/128 ГБ позволит не переживать о нехватке места для приложений, изображений и видео.
Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.
Выбирайте "#ВсёвДом Анлим" - и получайте максимум возможностей для комфортной жизни в режиме онлайн!