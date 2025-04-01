А один смартфон за 10 копеек - для новых абонентов тарифного плана "#ВсёвДом Анлим" от А1 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29f8d195-dfdb-4b28-b6ff-ae305538a897/conversions/5ac81487-3c01-460e-85b9-6a5f619b1d38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29f8d195-dfdb-4b28-b6ff-ae305538a897/conversions/5ac81487-3c01-460e-85b9-6a5f619b1d38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29f8d195-dfdb-4b28-b6ff-ae305538a897/conversions/5ac81487-3c01-460e-85b9-6a5f619b1d38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29f8d195-dfdb-4b28-b6ff-ae305538a897/conversions/5ac81487-3c01-460e-85b9-6a5f619b1d38-xl-___webp_1920.webp 1920w

А1 предлагает нешуточную выгоду для новых клиентов домашнего интернета! С 1 апреля при подключении на тарифный план «#ВсёвДом Анлим» пользователи получают эксклюзивный бонус на выбор: современный смартфон за 10 копеек или скидку на абонентскую плату.

"#ВсёвДом Анлим" - это топовое предложение от А1 для клиентов фиксированного интернета, объединяющее безлимит домашнего и мобильного интернета, неограниченное количество звонков во все сети и доступ к контенту онлайн-кинотеатра VOKA.

Подключаясь на этот тарифный план в период с 1 апреля по 31 мая 2025 года, пользователи получают уникальный бонус: современный и стильный смартфон HONOR X7c по специальной цене - всего за 10 копеек.

HONOR X7c - это универсальный смартфон с актуальным дизайном, емкой батареей, высокой производительностью и впечатляющими фотовозможностями. А объем памяти 6/128 ГБ позволит не переживать о нехватке места для приложений, изображений и видео.

Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.