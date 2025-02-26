А1 получил высшую оценку качества мобильного интернета в столичном метро

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Компания А1 получила самую высокую оценку среди всех белорусских операторов в ходе комплексной оценки и сравнения характеристик качества мобильного интернета в Минском метрополитене. Испытания проводились государственным предприятием БелГИЭ на Зеленолужской линии с целью проверить, как сотовые сети справляются с нагрузкой в часы пик, когда большое количество пассажиров одновременно пользуется мессенджерами, соцсетями, смотрит потоковое видео или слушает музыку и подкасты в режиме онлайн.

Единая интегральная оценка рассчитывалась с учетом таких показателей, как оперативность и успешность соединения, а также качество коммуникации, включая скорость передачи данных. Так, средняя скорость передачи данных в сети А1 составила 40,6 Мбит/с - самый высокий результат среди участников испытаний; максимальная средняя скорость загрузки, 76,78 Мбит/с, была зафиксирована на станции "Аэродромная".

Что касается качества воспроизведения видео, испытания показали, что абонентам А1 доступна возможность успешно воспроизводить видео высокого разрешения на 99,5 % маршрута. Высокий результат А1 достигнут благодаря тому, что для обеспечения связи в минском метро компания отдала предпочтение технологии 4-го поколения (LTE).

В целом, по данным А1, за 2024 год пассажирами Минского метрополитена было потреблено более 3,1 млн ГБ интернет-трафика, где среднее значение потребленного трафика в день составляло более 8,5 тыс. ГБ.

Факт За два месяца 2025 года абоненты А1 уже успели потребить более 520 тыс. ГБ трафика, а среднее значение за день выросло до 9,2 тыс. ГБ.

Чтобы ощутить все преимущества скоростного интернета, рекомендуем перейти в сеть 4G. Для этого нужно:

включить 4G (LTE) в настройках телефонного аппарата. Переход на новый стандарт связи совершенно бесплатный. При выборе такого режима мобильное устройство будет приоритетной сетью выбирать 4G, но при необходимости сможет автоматически временно переключиться в 3G;

включить режим VoLTE в настройках для обеспечения более высокого качества голосовых вызовов;

в случае, если SIM-карта не поддерживает LTE, - заменить ее на USIM или eSIM. Сделать это можно совершенно бесплатно в любом магазине А1;

в случае, если телефон не поддерживает LTE, - выбрать актуальную модель по фильтру "Поддержка 4G/LTE".

Для проверки готовности вашего устройства и SIM-карты к работе в 4G-сети можно воспользоваться USSD-запросом *181# вызов. Более подробно ознакомиться с зоной покрытия и со средней скоростью 4G-сети А1 можно на официальном сайте А1 по ссылке, а также в приложении "Мой А1". А узнать о возможностях и преимуществах стандарта связи 4G - на специальной странице по ссылке.

О компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil - одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Мексике.