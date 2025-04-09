А1 повысил все показатели качества услуг сотовой подвижной электросвязи по итогам 1-го квартала news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ffa1853-cb2a-4e8d-b049-26db56487039/conversions/a610d9f4-a71a-4644-9a35-868e27440f54-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ffa1853-cb2a-4e8d-b049-26db56487039/conversions/a610d9f4-a71a-4644-9a35-868e27440f54-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ffa1853-cb2a-4e8d-b049-26db56487039/conversions/a610d9f4-a71a-4644-9a35-868e27440f54-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ffa1853-cb2a-4e8d-b049-26db56487039/conversions/a610d9f4-a71a-4644-9a35-868e27440f54-xl-___webp_1920.webp 1920w

А1 заметно повысил все показатели качества услуг сотовой подвижной электросвязи, измеряемыми предприятием БелГИЭ, которые опубликованы на портале хваля.бел. По сравнению с 4-м кварталом 2024 года компания улучшила все интегральные оценки: как в отношении отдельных категорий услуг, так и в итоговом распределении.

Так, А1 продолжает успешно доказывать свое лидерство, демонстрируя самые высокие оценки по большинству показателей качества, в частности, в категории "Передача данных".

В сети А1 зафиксированы:

• самое низкое среднее время загрузки веб-страниц;

• самая высокая средняя балльная оценка качества воспроизведения видео;

• самая высокая средняя скорость передачи данных для сетей стандарта UMTS/LTE/IMT-2020 по направлению к абоненту;

• самый низкий коэффициент потери IP-пакетов;

• самая низкая доля неуспешных попыток передачи данных.

Кроме этого, по состоянию на 9 апреля 2025 года сотовая подвижная электросвязь от А1 имеет самое большое количество собственных сайтов в стандартах GSM и UMTS в Беларуси.

Рейтинг БелГИЭ основывается на результатах измерения параметров базовых станций с помощью специализированных испытательных аппаратно-программных комплексов радиоконтроля и расчетных карт покрытия. В качестве дополнительного источника информации используются также данные тестов качества мобильной связи, выполненных абонентами с помощью специального приложения. С полной версией отчета можно ознакомиться на портале хваля.бел.

О компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007-го компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Мексике.