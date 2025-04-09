3.65 BYN
3.15 BYN
3.43 BYN
А1 повысил все показатели качества услуг сотовой подвижной электросвязи по итогам 1-го квартала
А1 заметно повысил все показатели качества услуг сотовой подвижной электросвязи, измеряемыми предприятием БелГИЭ, которые опубликованы на портале хваля.бел. По сравнению с 4-м кварталом 2024 года компания улучшила все интегральные оценки: как в отношении отдельных категорий услуг, так и в итоговом распределении.
Так, А1 продолжает успешно доказывать свое лидерство, демонстрируя самые высокие оценки по большинству показателей качества, в частности, в категории "Передача данных".
В сети А1 зафиксированы:
• самое низкое среднее время загрузки веб-страниц;
• самая высокая средняя балльная оценка качества воспроизведения видео;
• самая высокая средняя скорость передачи данных для сетей стандарта UMTS/LTE/IMT-2020 по направлению к абоненту;
• самый низкий коэффициент потери IP-пакетов;
• самая низкая доля неуспешных попыток передачи данных.
Кроме этого, по состоянию на 9 апреля 2025 года сотовая подвижная электросвязь от А1 имеет самое большое количество собственных сайтов в стандартах GSM и UMTS в Беларуси.
Рейтинг БелГИЭ основывается на результатах измерения параметров базовых станций с помощью специализированных испытательных аппаратно-программных комплексов радиоконтроля и расчетных карт покрытия. В качестве дополнительного источника информации используются также данные тестов качества мобильной связи, выполненных абонентами с помощью специального приложения. С полной версией отчета можно ознакомиться на портале хваля.бел.
О компании
Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007-го компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Мексике.
А1 является лидером в категории "Передача данных", а также получил лучшую интегральную оценку качества услуг сотовой подвижной электросвязи в областных центрах, райцентрах, городах и сельской местности Беларуси по результату итогового рейтинга сетей операторов, составленного независимым регулятором "БелГИЭ" и доступного на портале хваля.бел.