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Американская компания Blue Origin отправит в космос полностью женский экипаж
Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin в рамках 31-й миссии суборбитального корабля New Shepard отправит в космос полностью женский экипаж. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на BBC.
Отмечается, что полет исключительно женского экипажа произойдет впервые после одиночного полета советского космонавта Валентины Терешковой в 1963 году. С тех пор, вот уже более 60 лет, не было ни одного космического полета с участием только женщин.
Для New Shepard это будет 31-й запуск за всю историю, а с экипажем он полетит в 11-й раз. Старт будет осуществлен с космодрома Launch Site One в Западном Техасе 14 апреля в 8:30 по местному времени (16:30 по минскому времени).
В состав экипажа вошли шесть женщин: певица Кэти Перри, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, кинопродюсер Керианн Флинн, две бывшие сотрудницы NASA Аманда Нгуен (биоастронавт и астрофизик) и Аиша Боу (специалист по ракетостроению), а также руководитель миссии журналистка Лорен Санчес - невеста основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса.
Ожидается, что полет продлится около 11 минут и поднимет экипаж на высоту более 100 км над Землей, пересекая международно признанную условную границу космоса. Экипаж проведет несколько минут в невесомости, затем двигатель снова включится для контролируемого приземления на посадочную площадку Blue Origin в пустыне в 3,2 км к северу от места запуска.
Один из самых богатых людей в мире Джефф Безос основал компанию Blue Origin в 2000 году. Первый запуск ракеты New Shepard состоялся в 2015 году. Сам Безос также побывал в космосе в 2021 году.