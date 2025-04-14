Американская компания Blue Origin отправит в космос полностью женский экипаж

Фото Blue Origin news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93d733dc-af10-4c9c-b94a-3a8d61b08901/conversions/2b7be887-1550-4157-b7c9-e008f59a7784-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93d733dc-af10-4c9c-b94a-3a8d61b08901/conversions/2b7be887-1550-4157-b7c9-e008f59a7784-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93d733dc-af10-4c9c-b94a-3a8d61b08901/conversions/2b7be887-1550-4157-b7c9-e008f59a7784-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93d733dc-af10-4c9c-b94a-3a8d61b08901/conversions/2b7be887-1550-4157-b7c9-e008f59a7784-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Blue Origin

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin в рамках 31-й миссии суборбитального корабля New Shepard отправит в космос полностью женский экипаж. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на BBC.

Отмечается, что полет исключительно женского экипажа произойдет впервые после одиночного полета советского космонавта Валентины Терешковой в 1963 году. С тех пор, вот уже более 60 лет, не было ни одного космического полета с участием только женщин.

Для New Shepard это будет 31-й запуск за всю историю, а с экипажем он полетит в 11-й раз. Старт будет осуществлен с космодрома Launch Site One в Западном Техасе 14 апреля в 8:30 по местному времени (16:30 по минскому времени).

В состав экипажа вошли шесть женщин: певица Кэти Перри, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, кинопродюсер Керианн Флинн, две бывшие сотрудницы NASA Аманда Нгуен (биоастронавт и астрофизик) и Аиша Боу (специалист по ракетостроению), а также руководитель миссии журналистка Лорен Санчес - невеста основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Ожидается, что полет продлится около 11 минут и поднимет экипаж на высоту более 100 км над Землей, пересекая международно признанную условную границу космоса. Экипаж проведет несколько минут в невесомости, затем двигатель снова включится для контролируемого приземления на посадочную площадку Blue Origin в пустыне в 3,2 км к северу от места запуска.