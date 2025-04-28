Автоматизация и внедрение робототехники значительно снижает уровень травматизма на производстве

Системы на базе искусственного интеллекта - от видеонаблюдения до смарт-устройств - позволяют в реальном времени следить за состоянием работников и предупреждать риски. Отдельное внимание уделяется удаленной работе. Она требует пересмотра подходов к безопасности на рабочем месте.

"Развитие техники и технологий, информационных технологий влияет не только на развитие производства. А поскольку вопрос охраны труда - это такая важнейшая часть организации, понятно, что влияет и на вопросы охраны труда. И то, что происходит с учетом развития технологий, в целом воспринимается позитивно. Мы понимаем, что, когда мы развиваем технику, когда мы заменяем ручной труд технологическими процессами автоматизации, роботизации, то мы понимаем, что это в целом позитивно влияет в том числе и на защиту человека".