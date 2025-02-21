БЕЛАЗ совместно с Петербургским горным университетом будут проводить исследования в области ИИ

Активно наращивается партнерство во всех сферах по линии Союзного государства. Так, БЕЛАЗ совместно с Петербургским горным университетом будут проводить исследования в области искусственного интеллекта.

На базе вуза 21 февраля открыты две новые лаборатории: здесь будут испытывать системы горной техники. Итогом тесной кооперации университета и белорусского производителя уже стал инновационный Центр компетенций БЕЛАЗа.





В основе - лучшие технологические решения в машиностроении, цифровые и IT-технологии в горной отрасли. Совместные разработки востребованы в создании беспилотных большегрузов, особенно в тяжелых условиях - на Крайнем Севере и глубоких карьерах.



В лабораторных условиях студенты вуза могут получить практические навыки эксплуатации известных на весь мир белорусских машин.

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Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Одно из направлений нашего государства - это создание всех возможных условий для всестороннего развития молодежи. Внедрение новых подходов и технологий для получения высококвалифицированного образования и его практического применения. Тесное взаимодействие наших стран в науке, промышленности, образовании - это залог крепкой дружбы, сердечного добрососедства и процветания народов Беларуси и России".