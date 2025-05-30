"БелГИЭ": МТС обеспечивает самую высокую скорость мобильной передачи данных в Республике Беларусь

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Абоненты МТС пользуются самым быстрым мобильным интернетом в стране - сеть оператора демонстрирует наибольшую среднюю скорость передачи данных. Таковы результаты измерений государственного предприятия "БелГИЭ", проведенных в этом году.

Согласно данным органа государственного надзора за электросвязью на 12:00 30 мая, средняя скорость мобильного интернета составляет 14,9 Мбит/с. Показатель аккумулирует результаты более 200 тыс. тестов с начала года, включая замеры в отдаленных районах и местах с низкой плотностью населения.

"Развитие мобильного интернета - одна из наших ключевых задач. Мы перманентно модернизируем сеть, чтобы наши абоненты получали стабильное качество связи и доступ к цифровым сервисам в любом месте и любое время. Самая высокая скорость передачи данных - результат последовательных инвестиций в сеть и тесного взаимодействия с единым инфраструктурным оператором 4G, а в перспективе и 5G в Республике Беларусь", - отмечают в компании МТС.

Сегодня услугами крупнейшего оператора связи пользуются более 5,7 млн клиентов, а базовые станции охватывают 98 % территории страны.

Наряду со средней скоростью, компания обеспечивает самое большое число соединений 4G свыше 5 Мбит/с, а также наивысшую долю успешных загрузок веб-страниц и воспроизведений видео. По совокупности показателей с начала года компания занимает первое место по качеству связи, имея наибольшую интегральную оценку в Республике Беларусь, включая областные, районные центры, небольшие города, поселки городского типа и сельскую местность.

Справка: