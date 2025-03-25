Беларусь: путь созидания. Какой путь прошла страна за последние пять лет?

Об итогах пятилетнего развития Беларуси – времени больших свершений, смелых решений и уверенного движения вперед. Главное достижение – запуск Белорусской АЭС, который вывел страну в элиту мирных ядерных держав, обеспечив энергетическую безопасность и стимул для экономики. От сокращения потребления газа до развития энергоемких производств и электротранспорта – станция стала гарантом стабильности и роста. Но это только начало! Островец превратился в современный атомград, а страна сделала шаг к созданию второй АЭС. Тут мы расскажем, как Беларусь осваивает высокие технологии – от первого электрокара с 70% отечественных комплектующих до уникальной Национальной биотехнологической корпорации. Продовольственная безопасность выше любых ожиданий – мы кормим не только себя, но и 116 стран мира. Космос? И его покорили – Марина Василевская провела на орбите научные эксперименты, укрепив наш статус в высшей "космической" лиге. Транспортные проекты – новые дороги, метро, мосты – делают жизнь комфортнее, а экономический рост и повышение зарплат – увереннее. Беларусь – это про суверенитет, технологии и людей. Смотрите, как мы строим будущее вместе – своим умом, трудом и с поддержкой надежных партнеров!