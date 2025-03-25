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Белорусский электрокар: из чего состоит и сможет ли конкурировать с Китаем
Каждый год белорусы меняют свою жизнь к лучшему. Своим умом и трудом они вместе делают то, что прежде казалось немыслимым.
Например, ушедшая пятилетка сделала реальностью и белорусский электрокар. Пока в стране есть пять опытных образцов. Все они родом из Борисова.
Беларусь: путь созидания. Какой путь прошла страна за последние пять лет?
Об итогах пятилетнего развития Беларуси – времени больших свершений, смелых решений и уверенного движения вперед. Главное достижение – запуск Белорусской АЭС, который вывел страну в элиту мирных ядерных держав, обеспечив энергетическую безопасность и стимул для экономики. От сокращения потребления газа до развития энергоемких производств и электротранспорта – станция стала гарантом стабильности и роста. Но это только начало! Островец превратился в современный атомград, а страна сделала шаг к созданию второй АЭС. Тут мы расскажем, как Беларусь осваивает высокие технологии – от первого электрокара с 70% отечественных комплектующих до уникальной Национальной биотехнологической корпорации. Продовольственная безопасность выше любых ожиданий – мы кормим не только себя, но и 116 стран мира. Космос? И его покорили – Марина Василевская провела на орбите научные эксперименты, укрепив наш статус в высшей "космической" лиге. Транспортные проекты – новые дороги, метро, мосты – делают жизнь комфортнее, а экономический рост и повышение зарплат – увереннее. Беларусь – это про суверенитет, технологии и людей. Смотрите, как мы строим будущее вместе – своим умом, трудом и с поддержкой надежных партнеров!
Прежде чем запустить машину в серию, предстоит пройти технические испытания и коммерческую оценку. Ведь сколько будет стоить такой автомобиль, вопрос целесообразности производства и конкуренции. Соперничать с китайцами пока непросто, так что удешевить белорусскую "электричку" - следующий шаг в большой работе ученых и практиков.
Белорусской такую машину можно назвать вполне. В ней порядка 70 % отечественных комплектующих.
Александр Белевич, заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:
"Могилевлифтмаш" производит электродвигатель. Это новополоцкий завод "Измеритель" делает силовую электронику. "Первая аккумуляторная компания" производит аккумуляторную батарею пока на китайских ячейках, в перспективе рассматривается партнерство с российским производителем компонентов. Автомобиль на самом деле белорусский".
А еще пять лет назад белорусы даже не знали, как подступиться к электрокарам. Компетенции, пожалуй, главное достижение пятилетки. Инженерные и научные школы помогают белорусам осваивать технологии. И теперь, как бы геополитика ни перекраивала мировую торговлю, в Беларуси могут делать сами, независимо от настроений поставщиков.