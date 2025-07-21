Белорусский спутник запустили с космодрома Байконур 22 июля 2012 года

22 июля 2012-го в 9 часов 41 минуту по минскому времени белорусский спутник дистанционного зондирования Земли запустили с космодрома Байконур.

Это событие ознаменовало начало космической эры для Беларуси и дальнейшего развития космических и информационных технологий.

Наш аппарат отправился в космос в кластере из пяти космических аппаратов. Его вес составил около 400 килограммов. Белорусский спутник позволил обеспечить полное покрытие территории нашей страны космической съемкой.