Бесплатное обучение фактчекингу скоро будет доступно по всему миру

На сайте Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-сhecking Network (GFCN) появятся лекции, мастер-классы и семинары на тему фактчекинга. Об этом сообщили на первом полноформатном образовательном дне, который GFCN проводит совместно с "Мастерской новых медиа" в рамках Глобального цифрового форума в Нижнем Новгороде (Россия).

В условиях роста дезинформации одним из ключевых направлений работы в современной информационной среде является фактчекинг. Поэтому важной задачей остается налаживание совместной работы представителей фактчекерского сообщества и обмен опытом, подчеркнули на панельной дискуссии "Фактчекинг как инструмент укрепления информационного суверенитета в международном пространстве". Для этого была учреждена Global Fact-сhecking Network, к сотрудничеству с которой присоединились уже более 55 экспертов из 37 стран, отметил генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы", президент GFCN Владимир Табак:

"Наше первое знакомство состоялось на форуме "Диалог о фейках 2.0", где мы заявили о создании ассоциации GFCN. Руководитель IFCN (Международная сеть фактчекинга) недавно заявил, что Россия не может создавать и модерировать фактчекинговые проекты. Это лучшее признание. <…> Наша цель в рамках Ассоциации - собрать вокруг нее экспертов, журналистов и представителей медиа, которые готовы совместно отстаивать право на то, чтобы информация была достоверной".

Ключевая задача GFCN - противостояние дезинформации на глобальном уровне. На официальном сайте Ассоциации опубликовано уже 22 расследования, собравших в общей сложности свыше 2,5 млн просмотров, а их темы касаются самых разных событий в мире.

Тихон Макаров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/439461c3-de2e-4a0b-96aa-68998559668f/conversions/12608663-91e9-4466-876c-c9dcabebedca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/439461c3-de2e-4a0b-96aa-68998559668f/conversions/12608663-91e9-4466-876c-c9dcabebedca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/439461c3-de2e-4a0b-96aa-68998559668f/conversions/12608663-91e9-4466-876c-c9dcabebedca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/439461c3-de2e-4a0b-96aa-68998559668f/conversions/12608663-91e9-4466-876c-c9dcabebedca-xl-___webp_1920.webp 1920w Тихон Макаров

"Сейчас в число участников GFCN входят представители всех континентов, в том числе эксперты из Северной Америки и Европы, - подчеркнул советник генерального директора АНО "Диалог Регионы" Тихон Макаров. - Мы стараемся собрать тех людей, которые говорят правду, и самое главное, что мы будем давать - обучение. Совсем скоро GFCN бесплатно для любых стран запустит образовательные проекты: мастер-классы, лекции и семинары. Мы готовы сотрудничать с любыми изданиями, делиться своими стандартами, мы за правду и за объективность".

Сегодня как никогда важно противостоять фейкам и дипфейкам, которые все больше и больше заполняют информационное пространство и России, и Беларуси, и всего глобального мира.

Александр Хоровец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8556868f-2ebb-4f7a-9a50-f3ca848a0237/conversions/4d9fb867-d5f4-4b13-83ef-03c0f1fe2402-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8556868f-2ebb-4f7a-9a50-f3ca848a0237/conversions/4d9fb867-d5f4-4b13-83ef-03c0f1fe2402-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8556868f-2ebb-4f7a-9a50-f3ca848a0237/conversions/4d9fb867-d5f4-4b13-83ef-03c0f1fe2402-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8556868f-2ebb-4f7a-9a50-f3ca848a0237/conversions/4d9fb867-d5f4-4b13-83ef-03c0f1fe2402-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Хоровец

"Против Беларуси уже давно развернута самая настоящая гибридная война. И информационная война является неотъемлемой частью этого сражения на информационном фронте, - констатировал главный директор Главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании Александр Хоровец. - Бороться с фейками и дипфейками мы должны вместе, чтобы до нашего слушателя, зрителя, подписчика, читателя доходила только проверенная информация, которая будет соответствовать действительности. Разоблачать фейки с каждым днем становится все сложнее по той простой причине, что технологии ушли вперед. Сегодня на стороне нашего противника нейросети, и отличить правду от вранья с каждым днем становится все сложнее. Тем не менее, международное журналистское сообщество должно отдавать себе отчет в том, что только за правдой реальная сила. И мы не имеем права проиграть эту когнитивную войну за умы наших людей. Поэтому работать должны только сообща".

СМИ и социальные сети сегодня являются одним из главных источников информации. При этом площадки, которые рассказывают правду, страдают от информационного давления и сталкиваются с цензурой, подчеркнул эксперт GFCN, президент Национального института развития малой и средней промышленности (INAPMI) Ройгар Лопез Ривас (Венесуэла). В условиях информационных войн есть большая необходимость как в развитии фактчекинга в отдельных странах, так и в сохранении информационного суверенитета, объяснил эксперт GFCN, доктор философии, юрист и исследователь Алекхандре Геррейро (Португалия).

Михаил Канавцев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74a41ebc-2afe-4712-91db-6ab0d639a716/conversions/8ecfcf1e-47dc-4f34-baa3-e03b9fe6edbd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74a41ebc-2afe-4712-91db-6ab0d639a716/conversions/8ecfcf1e-47dc-4f34-baa3-e03b9fe6edbd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74a41ebc-2afe-4712-91db-6ab0d639a716/conversions/8ecfcf1e-47dc-4f34-baa3-e03b9fe6edbd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74a41ebc-2afe-4712-91db-6ab0d639a716/conversions/8ecfcf1e-47dc-4f34-baa3-e03b9fe6edbd-xl-___webp_1920.webp 1920w Михаил Канавцев

Понятие "цифровая трансформация" включает в себя не только развитие технологий, но и изменение мышления и моделей поведения людей. О работе с дезинформацией в таких условиях рассказал проректор по медиаобразованию Мастерской управления "Сенеж", руководитель "Мастерской новых медиа" Михаил Канавцев: