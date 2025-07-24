Бразилия представила НБР БРИКС проект первой в стране умной больницы

Руководство Бразилии представило Новому банку развития (НБР) БРИКС проект первой в стране умной больницы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на TV BRICS.

Как сообщает пресс-служба правительства Бразилии, инициатива предусматривает строительство Технологического института интеллектуальной медицины (ITMI-Brazil) в комплексе клинической больницы медицинского факультета Университета Сан-Паулу. В ITMI-Brazil внедрят современные решения: системы искусственного интеллекта для диагностики заболеваний, телемедицину для онлайн-консультаций, машины скорой помощи с 5G-связью, автоматизированные внутренние процессы и системы прогностического управления для повышения эффективности работы всего комплекса.

"ITMI - это не просто больница, это отражение страны, которая инвестирует в науку, заботится о народе и стремится занять лидирующие позиции в мировой медицине", - заявила министр науки, технологий и инноваций Лусиана Сантос.

Общая стоимость проекта составляет 320 млн долларов. Отмечается, что отделение разместится на площади 150 тыс. кв.м и будет отвечать международным стандартам устойчивости, безопасности и инноваций. Инициатива реализуется при технической поддержке Китая. Президент НБР Дилма Руссефф заявила, что больница символизирует будущее глобального здравоохранения, основанное на международном партнерстве и передаче технологий.