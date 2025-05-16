Еще не исполнилось 24? МТС запускает молодежный тариф с безлимитом интернета и низкой абонплатой

Еще не исполнилось 24? МТС запускает молодежный тарифный план с безлимитом интернета и низкой абонплатой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7c797dc-c361-43e7-8287-4a7c8e6e8727/conversions/6fe382e5-d519-45a7-880b-cdfc439331aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7c797dc-c361-43e7-8287-4a7c8e6e8727/conversions/6fe382e5-d519-45a7-880b-cdfc439331aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7c797dc-c361-43e7-8287-4a7c8e6e8727/conversions/6fe382e5-d519-45a7-880b-cdfc439331aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7c797dc-c361-43e7-8287-4a7c8e6e8727/conversions/6fe382e5-d519-45a7-880b-cdfc439331aa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания МТС представила молодежный тарифный план "Безлимитище Young", созданный специально для активных пользователей смартфоном. Главное преимущество тарифа - безлимитный интернет на максимальной скорости. Стоимость для новых абонентов составит всего 25 рублей.

Подключить новый тарифный план смогут все, кому от 14 до 23 лет. Наряду с безлимитным интернетом для смартфона пользователи получат 200 минут звонков во все сети Беларуси и 2 месяца бесплатных разговоров с абонентами МТС.

Тариф Безлимитище Young Интернет-трафик для смартфона Безлимит Минуты во все сети Беларуси 200 минут Бонус на 2 месяца Безлимит внутри сети Абонентская плата 25,00 руб./мес. при подключении нового номера; 30,00 руб./мес. при смене тарифа

"Новый тариф дает полную свободу онлайн-общения, генерации контента, насыщенных будней и динамичных выходных. "Безлимитище Young" - специальное решение МТС для тех, кто живет на полной скорости, стремится, достигает и всегда остается в центре событий. Мы уверены, что тарифный план станет отличным решением для молодых пользователей, позволяя им быть на пульсе жизни в режиме нон-стоп", - добавили в МТС.