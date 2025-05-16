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Еще не исполнилось 24? МТС запускает молодежный тариф с безлимитом интернета и низкой абонплатой
Компания МТС представила молодежный тарифный план "Безлимитище Young", созданный специально для активных пользователей смартфоном. Главное преимущество тарифа - безлимитный интернет на максимальной скорости. Стоимость для новых абонентов составит всего 25 рублей.
Подключить новый тарифный план смогут все, кому от 14 до 23 лет. Наряду с безлимитным интернетом для смартфона пользователи получат 200 минут звонков во все сети Беларуси и 2 месяца бесплатных разговоров с абонентами МТС.
Тариф
Безлимитище Young
Интернет-трафик для смартфона
Безлимит
Минуты во все сети Беларуси
200 минут
Бонус на 2 месяца
Безлимит внутри сети
Абонентская плата
25,00 руб./мес. при подключении нового номера; 30,00 руб./мес. при смене тарифа
"Новый тариф дает полную свободу онлайн-общения, генерации контента, насыщенных будней и динамичных выходных. "Безлимитище Young" - специальное решение МТС для тех, кто живет на полной скорости, стремится, достигает и всегда остается в центре событий. Мы уверены, что тарифный план станет отличным решением для молодых пользователей, позволяя им быть на пульсе жизни в режиме нон-стоп", - добавили в МТС.
Узнать подробнее о тарифном плане "Безлимитище Young" и условиях акции для новых абонентов можно на сайте МТС, а подключить мобильную связь - во всех салонах связи мобильного оператора. Перейти на тариф можно через "Мой МТС".