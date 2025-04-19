3.68 BYN
3.06 BYN
3.48 BYN
Громче звук, круче настроение! Слушайте любимые белорусские радиостанции везде, где есть интернет
Проект RadioPlayer Belarus собрал все ваши любимые радиостанции на одной платформе, которая включает в себя сайт radioplayer.by и приложения для мобильных устройств и Смарт ТВ.
Выбирайте радиостанции в каталоге Радиоплеера, добавляйте понравившиеся в "Избранное" и слушайте их совершенно бесплатно и без рекламы.
RadioPlayer Belarus - это:
- качественный звук;
- удобный интерфейс;
- большой выбор радиостанций на любой вкус.
Слушайте любимые белорусские радиостанции где угодно и когда угодно. Скачивайте приложение в Google Play или App Store и вливайтесь в белорусский радио-ритм.
Настройтесь на свой вайб и включайте громкость на максимум!