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Громче звук, круче настроение! Слушайте любимые белорусские радиостанции везде, где есть интернет

Проект RadioPlayer Belarus собрал все ваши любимые радиостанции на одной платформе, которая включает в себя сайт radioplayer.by и приложения для мобильных устройств и Смарт ТВ.

Выбирайте радиостанции в каталоге Радиоплеера, добавляйте понравившиеся в "Избранное" и слушайте их совершенно бесплатно и без рекламы.

RadioPlayer Belarus - это:

  • качественный звук;
  • удобный интерфейс;
  • большой выбор радиостанций на любой вкус.

Слушайте любимые белорусские радиостанции где угодно и когда угодно. Скачивайте приложение в Google Play или App Store и вливайтесь в белорусский радио-ритм.

Настройтесь на свой вайб и включайте громкость на максимум!

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