ИИ в экономике и деловой сфере: ведущие IT-компании представят свои разработки в Витебске

Цифровые решения для развития экспортного потенциала отечественных предприятий. Международный бизнес-форум сегодня примет Витебск. В фокусе внимания - внедрение искусственного интеллекта в реальный сектор экономики и бизнес-процессы. Представители ведущих IT-компаний из Беларуси и России презентуют разработки для предприятий различного профиля.

ИИ для реального сектора экономики

Повышение эффективности производства, снижение издержек, расширение экспорта. Международный бизнес-форум ориентирован на решение актуальных задач реального сектора экономики. IT-разработки презентуют соответствующие. Это практические кейсы, которые прошли тест-драйв на предприятиях АПК, легкой промышленности, машиностроения.

На форуме также представят IT-инструменты для цифровой трансформации бизнес-процессов. Эксперты расскажут, как с помощью искусственного интеллекта прогнозировать спрос, оптимизировать логистику и управлять цепочками поставок. Рассмотрят и правовые аспекты использования искусственного интеллекта.

Наталья Воробьева, гендиректор Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Нам очень хочется, чтобы наши предприятия выходили на внешние рынки с технологическим преимуществом, чтобы сами технологии им помогали и чтобы наш экспорт стал умнее, а значит, конкурентнее. Мы четко понимаем, что искусственный интеллект - это не друг и не враг, а инструмент. И сейчас самое время внедрять его разумно и эффективно".

Привлечение деловой активности в регионы

Региональный акцент - часть продуманной стратегии. Ведь, как отмечают специалисты, технологии должны эффективно работать не только в пределах столицы.