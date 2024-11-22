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Илон Маск заявил, что мозговой имплант от компании Neuralink успешно вживили третьему человеку
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что мозговой имплант от компании Neuralink успешно вживили третьему человеку и планируют вживить 20-30 людям в 2025 году.
Основатель Neuralink Маск ранее заявлял, что в будущем использование людьми мозговых имплантов компании станет нормой жизни.
"У нас сейчас три человека с вживленными имплантами Neuralink, и все они хорошо работают. Мы ожидаем 20-30 пациентов с управляемыми имплантами Neuralink в этом году", - заявил Маск в интервью директору маркетинговой компании Stagwell Марку Пенну, которое транслировалось в соцсети X.
Фото: pixabay
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