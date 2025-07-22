Исследователи из Ирана создали особо прочный бетон для 3D-печати

Исследователями из иранского Технологического университета имени Амира Кабира был создан особо прочный бетон для 3D-печати, а также улучшенные литиевые батареи с использованием природных компонентов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Pars Today, партнера TV BRICS.

3D-печать бетоном - это передовая технология в строительстве, которая позволяет быстро возводить сложные конструкции. Однако из-за своей слоистой структуры такой бетон может быть уязвим к воздействию внешней среды, например к замерзанию. Чтобы решить эту проблему, ученые добавили в бетон специальную воздухововлекающую добавку. Она образует внутри структуры мелкие пузырьки воздуха, благодаря чему бетон лучше переносит циклы замерзания и оттаивания и меньше повреждается.

Кроме того, исследователи изучили, как на электродах литиевых батарей со временем образуется пассивный слой, из-за которого снижается емкость и сокращается срок службы. Такие батареи используются, например, в портативной электронике, электромобилях и системах накопления энергии.

Ученые предложили новое решение - применять куркумин, активное вещество из куркумы. Оно образует стабильный защитный слой на электродах и мешает образованию нежелательного твердого слоя. Это помогает увеличить емкость батарей, повысить их термическую устойчивость и продлить срок службы.