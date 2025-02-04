3.43 RUB
3.43 USD
3.51 EUR
Как БНБК закрывает потребности аграриев
Масштабные проекты и максимальная отдача от сельского хозяйства страны!
Один из новых заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации увеличивает мощности по производству аминокислот для животных. Благодаря глубокой переработке получается пшеничный глютен, лизин, треонин и сульфат. Объемы продукции полностью закроют потребности аграриев.
Наталия Сонич, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
"В 2022 году мы завозили аминокислоты в Беларусь для производства комбикормов более 17 тыс. тонн. А уже, по информации БНБК, заключено договоров с нашими сельхозпроизводителями на 18 тыс. тонн. То есть мы полностью в 2025 году планируем уйти от импорта. Плюс БНБК планирует экспортировать аминокислоты. Без аминокислот мы бы не получали таких привесов в птицеводстве и свиноводстве. И даже на КРС".
Сегодня заводы БНБК производят около миллиона тонн комбикормов, в том числе и для ценных пород рыб. Эту продукцию экспортируют и в Россию.