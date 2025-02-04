Как БНБК закрывает потребности аграриев

"В 2022 году мы завозили аминокислоты в Беларусь для производства комбикормов более 17 тыс. тонн. А уже, по информации БНБК, заключено договоров с нашими сельхозпроизводителями на 18 тыс. тонн. То есть мы полностью в 2025 году планируем уйти от импорта. Плюс БНБК планирует экспортировать аминокислоты. Без аминокислот мы бы не получали таких привесов в птицеводстве и свиноводстве. И даже на КРС".