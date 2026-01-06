3.67 BYN
Как цифровые двойники могут помочь белорусским предприятиям, рассказал Залесский
Существенное увеличение числа электронных услуг населению в ближайшие 5 лет предусмотрено Программой социально-экономического развития Беларуси. О том, как цифровые двойники могут помочь белорусским предприятиям и в какие сферы заглянет цифровизация, в интервью телеканалу "Первый информационный" рассказал министр связи и информатизации Кирилл Залесский.
По его мнению, цифровизация затронет все сферы, но с точки зрения удобства для граждан процесс будет идти по принципу востребованности.
"У нас действительно достаточно много административных процедур, которые предусмотрены законодательством, однако в силу своей специфики обращений к ним бывает всего несколько десятков или, скажем так, сотня в год и затраты на их цифровизацию превысят ожидаемый экономический эффект, - рассказал министр связи и информатизации. - Сегодня мы будем работать по двум основным направлениям, которые должны сойтись в результате в одной точке. Одна точка - это удобный сервис по принципу госуслуг, куда наш гражданин может легко авторизироваться, идентифицировать себя и в несколько кликов получить тот или иной сервис. Я не могу пока сказать, как это будет выглядеть, потому что здесь есть несколько концептов, и мы сейчас их отрабатываем. Для решения этой задачи есть два основных направления, куда мы будем двигаться в ближайший год - это упрощение способов идентификации пользователя и законодательное регулирование образов цифровых документов и их оборота для того, чтобы тот документ в цифровом виде, который попадает к вам на устройство, имел юридическую силу. Самое важное то, чтобы другой орган, организация, по вашему поручению имела право получить от вашего имени и использовать этот документ в дальнейшем обороте".
Кирилл Залесский привел пример: "Любые наши взаимодействия с государством как граждан: получение одного документа в одном месте и предъявление его в другом месте. По сути, для нас, пользователей, государство одно, оно знает о нас все. А какой орган выдал нам какое свидетельство, справку, разрешение и так далее, зависит исключительно от тематического направления".
Цифровой двойник предприятий - это достаточно свежая тема для Беларуси, и она действительно уже назрела. Представьте, что у вас на предприятии есть тысяча станков, механизмов, и вам нужно их отслеживать. Представьте, что у вас сломался какой-то механизм, двигатель в каком-нибудь насосе, и дальше у вас эта линия простаивает, потому что еще день, два или три вам нужно для того, чтобы привезти этот насос и поставить его на необходимую линию. Как правило, вы не можете без применения цифровых технологий спрогнозировать, когда он у вас сломается. С другой стороны, вы не можете держать второй такой же на складах предприятия на всякий случай даже по одному для замены. "Поэтому использование цифровых двойников, когда все предприятия со всеми механизмами вы видите в цифровом виде, когда датчики в режиме реального времени собирают информацию и могут спрогнозировать выход из строя того или иного оборудования, оно вовремя вам подскажет, что нам пора менять, какие процессы можно упростить, поможет смоделировать вам изменения тех или иных процессов. Здесь, как правило, не бывает прямой линейной корреляции. Вложили рубль - и тут же через год достали два. Мы здесь с вами вложим рубль, но совершенно в неожиданных других местах мы соберем 5 рублей экономического эффекта".