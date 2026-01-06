Как цифровые двойники могут помочь белорусским предприятиям, рассказал Залесский

Существенное увеличение числа электронных услуг населению в ближайшие 5 лет предусмотрено Программой социально-экономического развития Беларуси. О том, как цифровые двойники могут помочь белорусским предприятиям и в какие сферы заглянет цифровизация, в интервью телеканалу "Первый информационный" рассказал министр связи и информатизации Кирилл Залесский.

По его мнению, цифровизация затронет все сферы, но с точки зрения удобства для граждан процесс будет идти по принципу востребованности.

"У нас действительно достаточно много административных процедур, которые предусмотрены законодательством, однако в силу своей специфики обращений к ним бывает всего несколько десятков или, скажем так, сотня в год и затраты на их цифровизацию превысят ожидаемый экономический эффект, - рассказал министр связи и информатизации. - Сегодня мы будем работать по двум основным направлениям, которые должны сойтись в результате в одной точке. Одна точка - это удобный сервис по принципу госуслуг, куда наш гражданин может легко авторизироваться, идентифицировать себя и в несколько кликов получить тот или иной сервис. Я не могу пока сказать, как это будет выглядеть, потому что здесь есть несколько концептов, и мы сейчас их отрабатываем. Для решения этой задачи есть два основных направления, куда мы будем двигаться в ближайший год - это упрощение способов идентификации пользователя и законодательное регулирование образов цифровых документов и их оборота для того, чтобы тот документ в цифровом виде, который попадает к вам на устройство, имел юридическую силу. Самое важное то, чтобы другой орган, организация, по вашему поручению имела право получить от вашего имени и использовать этот документ в дальнейшем обороте".

Кирилл Залесский привел пример: "Любые наши взаимодействия с государством как граждан: получение одного документа в одном месте и предъявление его в другом месте. По сути, для нас, пользователей, государство одно, оно знает о нас все. А какой орган выдал нам какое свидетельство, справку, разрешение и так далее, зависит исключительно от тематического направления".