Каждый второй абонент МТС управляет услугами онлайн news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d358b0d-edc5-4c35-9aad-e92d9da0acff/conversions/554507ab-6d74-41c8-8989-ca93c6f57abb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d358b0d-edc5-4c35-9aad-e92d9da0acff/conversions/554507ab-6d74-41c8-8989-ca93c6f57abb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d358b0d-edc5-4c35-9aad-e92d9da0acff/conversions/554507ab-6d74-41c8-8989-ca93c6f57abb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d358b0d-edc5-4c35-9aad-e92d9da0acff/conversions/554507ab-6d74-41c8-8989-ca93c6f57abb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Половина абонентов МТС управляют услугами дистанционно - в мобильном приложении "Мой МТС". Ежемесячное число его пользователей превысило 2,6 млн человек.

Абоненты через приложение контролируют баланс, расход включенных минут и трафика, проверяют данные по рассрочкам и используют баллы "МТС Бонус".

Сегодня наиболее активно пользуются приложением владельцы устройств Redmi (22 %), Apple (19 %), Samsung (17 %), Huawei (12 %) и Honor (8 %). Больше половины пользователей находятся в Минске и Минской области. Также в списке лидеров по использованию приложения МТС - жители Гродненской и Могилевской областей.

"Приложение "Мой МТС" стало одним из основных способов управления услугами. С его помощью легко контролировать как мобильную связь, так и свой домашний интернет, всегда имея под рукой всю информацию по счету. Только в минувшем году пользователи в приложении более 5,5 млн раз дистанционно совершали действия с услугами компании", - прокомментировали в МТС.

МТС первым среди мобильных операторов представил собственное мобильное приложение. С его помощью белорусы с 2015 года белорусы могут удаленно решать все основные вопросы без звонков в контакт-центр и визитов в салоны связи.