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Каждый второй абонент МТС управляет услугами онлайн
Половина абонентов МТС управляют услугами дистанционно - в мобильном приложении "Мой МТС". Ежемесячное число его пользователей превысило 2,6 млн человек.
Абоненты через приложение контролируют баланс, расход включенных минут и трафика, проверяют данные по рассрочкам и используют баллы "МТС Бонус".
Сегодня наиболее активно пользуются приложением владельцы устройств Redmi (22 %), Apple (19 %), Samsung (17 %), Huawei (12 %) и Honor (8 %). Больше половины пользователей находятся в Минске и Минской области. Также в списке лидеров по использованию приложения МТС - жители Гродненской и Могилевской областей.
"Приложение "Мой МТС" стало одним из основных способов управления услугами. С его помощью легко контролировать как мобильную связь, так и свой домашний интернет, всегда имея под рукой всю информацию по счету. Только в минувшем году пользователи в приложении более 5,5 млн раз дистанционно совершали действия с услугами компании", - прокомментировали в МТС.
МТС первым среди мобильных операторов представил собственное мобильное приложение. С его помощью белорусы с 2015 года белорусы могут удаленно решать все основные вопросы без звонков в контакт-центр и визитов в салоны связи.
Приложение поддерживает белорусский и русский языки, работает на устройствах с операционными системами Android и iOS, позволяя одновременно управлять сразу несколькими номерами владельца. Среди уникальных функций - "Расход" (просмотр всех действий по номеру за последние 180 дней), а также "Автоплатеж" (пополнение баланса с привязанной карты с заданной периодичностью или при достижении порога).