Китайская компания выпустила интеллектуального робота для лазерной прополки

Компания в Китае выпустила интеллектуального робота для лазерной прополки. Он способен работать круглосуточно, сообщает БЕЛТА.

Разработка имеет кодовое название Hg LaserWeeder. Робот был представлен на мероприятии компанией Huagong Technology Industry Co., Ltd (Hgtech) в китайском городе Ухань. Он оснащен моделями данных, охватывающих тысячи разновидностей сельскохозяйственных культур и сорняков, а также системой компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта.

Как заявил руководитель отдела ИИ-алгоритмов исследовательского института этой компании, робот способен динамически и точно регулировать интенсивность лазера для уничтожения сорняков без повреждения посевов сельскохозяйственных культур. Сообщается, что технология, позволяющая удалять сорняки с эффективностью более чем 95 %, не только полностью устраняет угрозу повреждения урожая традиционными химическими гербицидами за счет прекращения их применения, но и блокирует проникновение токсичных химикатов в почву и водоемы, тем самым значительно снижая загрязнение сельскохозяйственной среды.

Так, самая высокопроизводительная версия прополочной конфигурации для робота заключается в оснащении его 32 лазерными головками. Это позволяет уничтожать до 320 тыс. сорняков в час, что в пять-девять раз эффективнее традиционных методов, сочетающих ручной труд и гербициды. Процесс распознавания и прицеливания занимает менее пяти миллисекунд - от момента фиксации изображения до устранения сорняка.