Компания А1 значительно улучшила связь в более чем 500 населенных пунктах Минской области

карта покрытия сети мобильного оператора А1 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1166a09-a361-44f7-9248-db450b6400bf/conversions/a46674c0-e422-45e2-bd3a-73f1c82c63fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1166a09-a361-44f7-9248-db450b6400bf/conversions/a46674c0-e422-45e2-bd3a-73f1c82c63fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1166a09-a361-44f7-9248-db450b6400bf/conversions/a46674c0-e422-45e2-bd3a-73f1c82c63fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1166a09-a361-44f7-9248-db450b6400bf/conversions/a46674c0-e422-45e2-bd3a-73f1c82c63fd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания А1 сделала очередной масштабный шаг в направлении по совершенствованию работы своей мобильной сети: компания развернула более 6300 новых сот в диапазоне UMTS-2100 по всей Минской области.

Сегодня сеть А1, работающая в диапазоне 2100 МГц, охватывает 100 % городского населения Беларуси. Улучшение способствует увеличению скорости передачи данных и емкости сети, что особенно актуально в крупных городах и зонах с высокой плотностью населения. Увеличенная пропускная способность данного канала позволяет достигать больших скоростей мобильного интернета, а также обеспечивает большую стабильность голосовых вызовов.

Проверить покрытие мобильной сети для определенного адреса можно с помощью поиска по карте здесь. Вы также можете оставить пожелания по улучшению сети для конкретного адреса по ссылке.

О компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в Беларуси. С ноября 2007 года компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Мексике.