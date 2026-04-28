Компания "Печатник" обновила парк оборудования
Рекламно-производственная компания "Печатник" обновила парк оборудования и усилила направление офсетной печати: в производство введена печатная машина Ryobi 524HXX. Это важный шаг для компании, который позволяет расширить технические возможности, повысить гибкость при работе с тиражами и обеспечить еще более стабильное качество готовой продукции.
Новое оборудование открывает больше возможностей как для стандартной коммерческой полиграфии, так и для более сложных заказов, где важны точная цветопередача, аккуратная проработка деталей и широкий выбор материалов.
Что это дает клиенту на практике?
Появление нового оборудования позволяет компании брать в работу более широкий спектр задач и предлагать клиентам больше вариантов исполнения. Заказчики получают качественную полноцветную печать, точную передачу оттенков, аккуратную проработку мелких деталей и возможность печати на разных типах материалов. Это особенно важно для продукции, где имеет значение внешний вид: каталогов, буклетов, листовок, упаковки, POS-материалов и другой коммерческой полиграфии.
Благодаря работе с материалами плотностью от 45 до 400 г/кв.м можно подобрать решение под разные задачи и бюджеты: от стандартной рекламной продукции до более плотных и презентабельных изделий.
Дополнительные возможности печати pantone-цветами, лаком, а также белым, серебряным и золотым цветами помогают создавать более заметную, выразительную и визуально сильную продукцию, которая лучше привлекает внимание.
Еще одно важное преимущество для клиента - возможность эффективно выполнять как средние, так и крупные тиражи без потери качества. Это позволяет увереннее планировать рекламные кампании, промоакции, сезонные запуски и корпоративные заказы, не переживая за результат.
Печать и дизайн в одном месте
С обновленным оборудованием и современной офсетной машиной для печати больших тиражей компания "Печатник" готова еще эффективнее решать задачи бизнеса и закрывать широкий спектр производственных потребностей в одном месте. Мы предлагаем печать полиграфической продукции, наружной рекламы, POS-материалов, подарочной и сувенирной продукции, а также картонных коробок и ящиков.
Кроме того, мы разрабатываем дизайн, поэтому у нас вы можете не только заказать печать, но и сразу комплексно подготовить все необходимые материалы для вашего бизнеса - от идеи и макета до готовой продукции.