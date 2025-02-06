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Космические перспективы: Беларусь и Россия создадут малый аппарат и два наноспутника
По программе Союзного государства к 2026 году планируется создать малый космический аппарат и два наноспутника - российский и белорусский.
Основная работа легла на плечи двух научных структур - Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси и Российского научно-исследовательского института космических систем имени Максимова. Уже сейчас разработаны базовые элементы, с помощью которых ведется наблюдение за земной поверхностью и околоземным космическим пространством.
Сергей Кругликов, гендиректор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:
"Этот аппарат будет создан не просто для дистанционного зондирования Земли, а для изучения ионосферы. Это малоизученная вообще в мировой практике область ионосферы, это нам очень важно, потому что мы являемся уже ядерной державой, так как атомная электростанция работает уже у нас достаточно эффективно, успешно. И необходимо измерять фон, который есть в ионосфере. Также был сделан целый ряд интеллектуальных разработок для космической сферы".
Также разработаны предложения по еще двум перспективным космическим программам: "Ресурс-СГ" - по разработке элементов бортовых систем и аппаратуры, которые в будущем повысят ресурс космических аппаратов, и "Космодозор-СГ" - для прогнозирования возникновения лесных пожаров, оценок ущерба на основе данных лесоустройства и космического мониторинга.