Кратный рост трафика: МТС подвел итоги первой недели новых тарифов на мобильную связь в России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99e1c9d1-dd84-4f93-a65a-b9cd1575142a/conversions/e768b912-fbaf-4d4a-b237-e694c53d6247-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99e1c9d1-dd84-4f93-a65a-b9cd1575142a/conversions/e768b912-fbaf-4d4a-b237-e694c53d6247-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99e1c9d1-dd84-4f93-a65a-b9cd1575142a/conversions/e768b912-fbaf-4d4a-b237-e694c53d6247-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99e1c9d1-dd84-4f93-a65a-b9cd1575142a/conversions/e768b912-fbaf-4d4a-b237-e694c53d6247-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС поделился первыми итогами после запуска более комфортных тарифов на мобильную связь между Беларусью и Россией. Они заработали для жителей двух стран с 1 марта. Объем исходящих звонков на родину вырос более чем в 2 раза, а интернет-трафик на территории соседнего государства - в 1,6 раза.

По данным МТС, за первые 7 дней количество пользователей голосовой связью при поездках в Россию увеличилось на 30 %. При этом все больше абонентов совершают звонки в родную страну: спрос на исходящие вызовы в Беларусь вырос сразу на 60 %. Объем минут, использованных на звонки в республику, увеличился в 2,1 раза, а входящий голосовой трафик показал рост в 40 %.

Количество белорусских абонентов, воспользовавшихся передачей данных в России, увеличилось на 20 %, при этом объем использования интернета в российских сетях вырос сразу на 60 %.

С начала марта абоненты впервые получили возможность ежемесячно использовать на территории России до 150 минут исходящих вызовов в Беларусь в рамках своего тарифа. Количество минут на входящие звонки увеличилось с 40 до 150 в месяц. Также пользователям каждый месяц доступно до 5 Гб интернет-трафика, стоимость которого составляет в среднем 5 рублей за 1 Гб.