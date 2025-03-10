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Кратный рост трафика: МТС подвел итоги первой недели новых тарифов на мобильную связь в России
МТС поделился первыми итогами после запуска более комфортных тарифов на мобильную связь между Беларусью и Россией. Они заработали для жителей двух стран с 1 марта. Объем исходящих звонков на родину вырос более чем в 2 раза, а интернет-трафик на территории соседнего государства - в 1,6 раза.
По данным МТС, за первые 7 дней количество пользователей голосовой связью при поездках в Россию увеличилось на 30 %. При этом все больше абонентов совершают звонки в родную страну: спрос на исходящие вызовы в Беларусь вырос сразу на 60 %. Объем минут, использованных на звонки в республику, увеличился в 2,1 раза, а входящий голосовой трафик показал рост в 40 %.
Количество белорусских абонентов, воспользовавшихся передачей данных в России, увеличилось на 20 %, при этом объем использования интернета в российских сетях вырос сразу на 60 %.
С начала марта абоненты впервые получили возможность ежемесячно использовать на территории России до 150 минут исходящих вызовов в Беларусь в рамках своего тарифа. Количество минут на входящие звонки увеличилось с 40 до 150 в месяц. Также пользователям каждый месяц доступно до 5 Гб интернет-трафика, стоимость которого составляет в среднем 5 рублей за 1 Гб.