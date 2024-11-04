Куда и сколько экспортируют аминокислот и комбикормов с ЗАО "БНБК"

Что касается комбикормового производства, то это порядка 1 млн т, 70 тыс. т - аминокислот. Все, что касается комбикормов, 100 % остается в Республике Беларусь, кроме кормов для ценных видов рыб. Они идут в 99 % на Российскую Федерацию. Аминокислоты в 80 % уходят на экспорт, а 20 % - на Беларусь.

Алексей Млынчик, заместитель гендиректора ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация"