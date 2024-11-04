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Куда и сколько экспортируют аминокислот и комбикормов с ЗАО "БНБК"

АПК стал одним из приоритетов развития молодой суверенной Беларуси. И сейчас страна является ведущей в мире по производству молока, мяса.

Сегодня будущее находится за биотехнологиями. С вводом второй части инновационного проекта в Пуховичском районе "БНБК-3" Беларусь закроет потребность еще в нескольких важнейших аминокислотах. Сегодня там уже налажен выпуск четырех аминокислот для животных - пшеничный глютен, лизин, сульфат и треонин.

С запуском Белорусской национальной биотехнологической корпорации полностью закрыта потребность внутреннего рынка в кормовой базе для животных. Проект "БНБК" по глубокой переработке зерна создавался в первую очередь для Беларуси в помощь сельхозпредприятиям.

Что касается комбикормового производства, то это порядка 1 млн т, 70 тыс. т - аминокислот. Все, что касается комбикормов, 100 % остается в Республике Беларусь, кроме кормов для ценных видов рыб. Они идут в 99 % на Российскую Федерацию. Аминокислоты в 80 % уходят на экспорт, а 20 % - на Беларусь.
Алексей Млынчик, заместитель гендиректора ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация"

БНБК сегодня закрывает целый ряд экономических и социальных вопросов. С открытием части проекта в регионе появилось более 1,5 тыс. новых рабочих мест. Ожидается, что после запуска полного цикла эта цифра перешагнет 2 тыс.

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