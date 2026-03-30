3.67 BYN
2.95 BYN
3.40 BYN
Life предложил абонентам "Полный безлимит" интернета
Цифровой оператор Life объявил о запуске услуги "Полный безлимит". Она открывает абонентам безлимитный интернет без ограничений по трафику и скорости и подключается к тарифу.
"Полным безлимитом" могут пользоваться как действующие абоненты, так и новые пользователи Life. Для новых абонентов тарифов "Все легко Max" и "Все легко Pro" полный безлимит интернета доступен за 0 рублей до конца 2026 года. Абонентам, которые уже пользуются связью Life и решат перейти на эти тарифы, услуга будет доступна без взимания платы первые три месяца.
"Последний месяц мы много говорили о безлимитах и понимаем, насколько они важны - особенно там, где нет возможности подключить домашний интернет. Мы внимательно отнеслись к пожеланиям абонентов: сделали новую услугу доступной на большинстве тарифов и отдельно позаботились о наших текущих абонентах - для них на новых тарифных планах предусмотрен расширенный пробный период", - отметили в Life.
Попробуйте "Полный безлимит"
- Для новых абонентов. При подключении на тарифы "Все легко Pro", "Все легко Max" без взимания платы до 31.12.2026.
- Для абонентов, которые уже в Life и меняют свой тариф на "Все легко Pro", "Все легко Max" - три месяца в подарок.
- Для абонентов на тарифе "Бесконечный Pro Max" услуга за 0 руб. до 31.12.2026.
Далее "Полный безлимит" будет продлеваться со скидкой - всего за 9,9 руб./мес.
Абоненты на других тарифных планах могут подключить услугу за 16,9 руб./мес.
Безлимит интернета и минут на "Все легко Pro" за 12,9 руб./мес.
Оператор Life запустил специальное предложение. При подключении нового номера с тарифом "Все легко Pro" - годовая скидка на абонплату.
Тарифный план включает:
- "Полный безлимит" интернета до конца этого года (далее на выбор - продлить услугу за 9,9 руб./мес. или пользоваться 60 ГБ из тарифа);
- безлимит на соцсети и мессенджеры;
- безлимит минут во все сети;
- защиту Kaspersky и бесплатную раздачу трафика.
Стоимость тарифа первые 12 месяцев - 12,9 руб./мес. вместо 32,9 руб. Чтобы не потерять скидку, тариф необходимо оплачивать в течение первых шести месяцев после подключения.
Особые условия для всех, кто переносит номер в Life
При переходе из другой сети тариф "Все легко Pro" доступен всего за 9,9 руб./мес. Скидка действует 12 месяцев. Также абоненты получают бесплатный тест-драйв услуги "Полный безлимит" интернета до конца 2026 года.