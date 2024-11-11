"Мастерская новых медиа" приглашает медийщиков прокачать свои скилы: чему научат и как подать заявку

"Мастерская новых медиа" объявила набор на образовательную программу - 2025 для журналистов и медиатехнологов. Подать заявку и пройти первые этапы отбора на необходимо до 24 января на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф.

На направление "Медиакоммуникации" приглашают медиаменеджеров, авторов пабликов и каналов, руководителей медиа и СМИ, блогеров, журналистов, медиааналитиков, ведущих и SMM-специалистов. На направление "Связи с общественностью" - руководителей и ведущих сотрудников пресс-служб, представителей коммуникационных агентств и аналитиков, экспертов, политтехнологов и маркетологов.

По 75 сильнейших кандидатов каждого из направлений станут участниками очного обучения в Москве.

Дмитрий Песков

"Учебный процесс, который организован в Мастерской новых медиа - это очень хорошая практика, которая позволяет журналистам себя обновлять профессионально, адаптировать себя под новые изменяющиеся условия информационной среды", - отмечал на встрече с выпускниками программы пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Программа обучения построена по принципу авторских мастерских. Среди мастеров и спикеров - медиаменеджеры, государственные деятели и журналисты:

• Владимир Соловьев,

• Арам Габрелянов,

• Кристина Потупчик ,

• Сергей Новиков,

• Мария Захарова,

• Дмитрий Пучков (Гоблин),

• Александр Цыпкин,

• Георгий Лобушкин,

• Иван Охлобыстин и др.

Сергей Минаев

"Приходите в "Мастерскую новых медиа". Знаю, что попасть в нее сложно, достаточно сложный отбор, но это того стоит. Здесь нескучные лекции, читают их интересные люди. Многому научитесь", - отметил историк, писатель, медиаменеджер Сергей Минаев.

На обучении участники получат уникальные знания и навыки в области создания проектов в новых медиа, проведения информационных кампаний, формирования стратегии, антикризисных коммуникаций, производства и продвижения контента в digital.

Образовательная программа позволяет учиться у лидеров в сфере медиа, PR и креативных индустрий, перенимать опыт у наставника из числа лидеров медиасферы, знакомиться с коллегами со всей страны, развивать навыки в медиакоммуникациях, системного и критического мышления, получать поддержку в развитии своих проектов и инициатив.

В сообществе Мастерской - 1130 медийщиков из России и других стран. Выпускники "Мастерской новых медиа" реализуют информационные кампании и медиапроекты, прокачивают свою экспертизу в продюсировании проектов и публичных выступлениях. Каждый четвертый выпускник программы получил карьерное продвижение.

Ряд медийщиков из крупнейших белорусских СМИ уже прошли обучение в мастерской, повысили свои профессиональные навыки и рекомендуют эту образовательную площадку. Среди выпускников программы, к примеру, главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании Александр Хоровец, его заместитель Елена Ларина, корреспондент ОНТ Дарья Нещадим, главный редактор редакции мультимедийных проектов информагентства "Минск-Новости" Оксана Канашиц.