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"Мастерская новых медиа" приглашает медийщиков прокачать свои скилы: чему научат и как подать заявку
"Мастерская новых медиа" объявила набор на образовательную программу - 2025 для журналистов и медиатехнологов. Подать заявку и пройти первые этапы отбора на необходимо до 24 января на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф.
На направление "Медиакоммуникации" приглашают медиаменеджеров, авторов пабликов и каналов, руководителей медиа и СМИ, блогеров, журналистов, медиааналитиков, ведущих и SMM-специалистов. На направление "Связи с общественностью" - руководителей и ведущих сотрудников пресс-служб, представителей коммуникационных агентств и аналитиков, экспертов, политтехнологов и маркетологов.
По 75 сильнейших кандидатов каждого из направлений станут участниками очного обучения в Москве.
"Учебный процесс, который организован в Мастерской новых медиа - это очень хорошая практика, которая позволяет журналистам себя обновлять профессионально, адаптировать себя под новые изменяющиеся условия информационной среды", - отмечал на встрече с выпускниками программы пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Программа обучения построена по принципу авторских мастерских. Среди мастеров и спикеров - медиаменеджеры, государственные деятели и журналисты:
• Владимир Соловьев,
• Арам Габрелянов,
• Кристина Потупчик ,
• Сергей Новиков,
• Мария Захарова,
• Дмитрий Пучков (Гоблин),
• Александр Цыпкин,
• Георгий Лобушкин,
• Иван Охлобыстин и др.
"Приходите в "Мастерскую новых медиа". Знаю, что попасть в нее сложно, достаточно сложный отбор, но это того стоит. Здесь нескучные лекции, читают их интересные люди. Многому научитесь", - отметил историк, писатель, медиаменеджер Сергей Минаев.
На обучении участники получат уникальные знания и навыки в области создания проектов в новых медиа, проведения информационных кампаний, формирования стратегии, антикризисных коммуникаций, производства и продвижения контента в digital.
Образовательная программа позволяет учиться у лидеров в сфере медиа, PR и креативных индустрий, перенимать опыт у наставника из числа лидеров медиасферы, знакомиться с коллегами со всей страны, развивать навыки в медиакоммуникациях, системного и критического мышления, получать поддержку в развитии своих проектов и инициатив.
В сообществе Мастерской - 1130 медийщиков из России и других стран. Выпускники "Мастерской новых медиа" реализуют информационные кампании и медиапроекты, прокачивают свою экспертизу в продюсировании проектов и публичных выступлениях. Каждый четвертый выпускник программы получил карьерное продвижение.
Ряд медийщиков из крупнейших белорусских СМИ уже прошли обучение в мастерской, повысили свои профессиональные навыки и рекомендуют эту образовательную площадку. Среди выпускников программы, к примеру, главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании Александр Хоровец, его заместитель Елена Ларина, корреспондент ОНТ Дарья Нещадим, главный редактор редакции мультимедийных проектов информагентства "Минск-Новости" Оксана Канашиц.
"Мастерская новых медиа" - программа для медиа- и PR-технологов. Развивает крупнейшее сообщество, которое отстаивает информационный суверенитет России, управляет медиаполем и формирует конструктивное и развивающее медиапространство. Программа создана "Диалогом" и Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей".
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