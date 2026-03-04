Минсвязи Беларуси: качество интернета, скорость передачи данных растет

В Беларуси скорость интернета должна быть увеличена вдвое - это ориентир на пятилетку. Минсвязи продолжает работу по повышению качества услуг сотовой связи. По итогам 2025 года рост емкости сети превысил рост потребления трафика.

Итоги первых двух месяцев 2026 года показывают положительную динамику и в создании, и развитии инфраструктуры. Особое внимание уделяется строительству объектов связи и увеличению пропускной способности сетей именно в сельской местности. Работы уже проведены в Витебской области. В ночь на 4 марта завершены работы в Могилевской и Гомельской областях.

"Мы проводили достаточно серьезную полномерную работу по выделению дополнительных частот для нашего инфраструктурного оператора. Понятно, что частоты - это ограниченные ресурсы, они используются специальными пользователями, Министерством обороны, в интересах гражданской авиации. И нельзя просто взять частоту и использовать для других целей. Поэтому мы проводили работу по очистке этих частот для того, чтобы предоставить инфраструктурному оператору. Что это дало? Работа, которую мы завершили в Витебской области, показывает, что скорость в среднем выросла в 1,8 раза на одного абонента и достигает порядка 21 Мбит. Это очень хорошие показатели. И, соответственно, можно говорить, что качество работы сети, передачи данных растет", - рассказал первый замминистра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач.

По его словам, высокая скорость передачи данных нужна людям, которые работают удаленно или получают доступ к каким-либо образовательным ресурсам для повышения своего уровня образования. Это также удобно, например, для автолавок, обслуживающих отдельные населенные пункты. "Им надо принимать платежи с помощью пластиковых карт. Для этого нужно постоянное соединение с сетью Интернет", - пояснил Павел Ткач.