Мобильная связь при поездках в Россию: МТС подготовил памятку о важных изменениях для белорусов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a72c20ad-30a6-42ce-9714-1a800e1bddbc/conversions/2bfaf3d2-9345-4997-b5b8-cd545975c53a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a72c20ad-30a6-42ce-9714-1a800e1bddbc/conversions/2bfaf3d2-9345-4997-b5b8-cd545975c53a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a72c20ad-30a6-42ce-9714-1a800e1bddbc/conversions/2bfaf3d2-9345-4997-b5b8-cd545975c53a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a72c20ad-30a6-42ce-9714-1a800e1bddbc/conversions/2bfaf3d2-9345-4997-b5b8-cd545975c53a-xl-___webp_1920.webp 1920w

С 1 марта между Беларусью и Россией заработали комфортные тарифы операторов на мобильную связь. В МТС подробно рассказали об улучшениях для белорусов и подготовили короткую памятку, что нужно знать абонентам при поездках в соседнюю страну.

Новые условия для белорусских абонентов Что нужно сделать перед поездкой Как контролировать расход трафика 150 минут входящих вызовов в месяц на территории России Проверить наличие услуги "Роуминг" (для регистрации в сети) Абонент получит СМС-сообщение о регистрации в сетях российских операторов, о начале использования интернета и о израсходовании трафика До 150 минут исходящих вызовов в месяц из России во все сети Беларуси или в свою сеть в рамках тарифа Проверить наличие услуги "Передача данных" (для использования интернета) Проверить остатки голосового и интернет-трафика всегда можно в мобильном приложении "Мой МТС" или через USSD-запрос *448# 5 Гб интернет-трафика в месяц в среднем по 5 рублей за 1 Гб Дополнительных действий не требуется, условия заработают автоматически

Что изменилось для абонентов с 1 марта?

С 1 марта заработали комфортные тарифы на мобильную связь при поездках в Россию. Условия стали намного привлекательнее:

пользователи получили возможность использовать до 150 минут в месяц на исходящие вызовы из России во все сети Беларуси или в свою сеть из общего объема, который предоставляется в рамках тарифного плана; количество минут на входящие вызовы во время пребывания в России выросло с 40 до 150 в месяц; абонентам стали доступны 5 Гб интернет-трафика в месяц, стоимость 1 Гб составит в среднем 5 рублей.

Таким образом, жители страны впервые получили возможность использовать минуты из своего тарифа в России, а количество доступных минут на входящие звонки выросло почти в 4 раза. Стоимость мобильного интернета теперь соизмерима со стоимостью передачи данных внутри страны.

Как тарифицируется интернет при нахождении в России?

При регистрации в сетях российских операторов связи автоматически начнет действовать интервальная тарификация мобильного интернета по 1 Гб. Переход на каждый следующий интервал происходит, начиная с 1-го байта следующего Гб.

Тарификация за весь потребленный объем интернет трафика осуществляется 1-го числа месяца, следующего за месяцем пользования интернетом в России, аналогично тому, как это реализовано на территории Беларуси. Стоимость всех потребленных интервалов суммируется.

1-й Гб в месяц 7 рублей 2-й Гб в месяц 6 рублей 3-й Гб в месяц 5 рублей 4-й Гб в месяц 4 рубля 5-й Гб в месяц 3 рубля 6-й и каждый последующий Гб в месяц 9,90 рубля

Например, если абонент при нахождении в России (одной или нескольких поездок) суммарно израсходовал 2,5 Гб, 1-го числа месяца, следующего за месяцем пользования интернетом, с баланса абонента будет списано 7 + 6 + 5 = 18 рублей.

Подробные условия можно узнать на сайте МТС.

Как рассчитываются минуты на исходящие звонки?

Например, если тарифный план абонента включает безлимит минут во все сети Беларуси, пользователю по умолчанию будут доступны 150 минут исходящих вызовов в месяц во все сети Беларуси при нахождении на территории России.

Если тариф абонента ежемесячно включает 400 минут в сети МТС - 150 минут из 400 доступны при звонках в свою сеть как на территории Беларуси, так и на территории России. Таким образом, если на момент путешествия в Россию у пользователя осталось только 100 из 400 минут в рамках тарифного плана, то при регистрации в сетях российских операторов он сможет использовать из "домашнего пакета" до 100 минут для звонков в сеть МТС.

При подключении/смене тарифного плана объем минут, доступный для совершения звонков из России, начисляется пропорционально количеству дней, оставшихся в календарном месяце.

Какие тарифы на звонки действуют в случае израсходования трафика?

Если тарифный план не включает в себя нужного объема минут или на момент поездки абонент уже израсходовал трафик на территории Беларуси, звонки будут оплачиваться по тарифам, которые были определены на предыдущих этапах реализации "дорожной карты". Стоимость 1 минуты исходящего вызова из России в Беларусь для абонентов МТС составит 27,8 копеек.

Изучить подробные тарифы на мобильную связь в России можно на сайте МТС.

Как воспользоваться новыми условиями и контролировать свои расходы?

Комфортные тарифы в России будут доступны пользователям по умолчанию. При этом на номере обязательно должны быть подключены услуги "Роуминг" (чтобы телефон смог зарегистрироваться в сетях российских операторов) и "Передача данных" (для использования интернета).

В момент регистрации в сетях российских операторов абоненты получат приветственное СМС-сообщение с информацией об условиях обслуживания. Также оператор проинформирует пользователей о начале использования передачи данных и по факту перехода на каждый следующий интервал тарификации интернета. Кроме этого, абоненты получат СМС в случае израсходования пакета предоставленных минут.