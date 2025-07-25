Мониторинг "БелГИЭ": лучшее качество мобильной связи в сельской местности обеспечивает МТС

тень от базовой станции МТС на фоне зеленой травы и деревьев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/619e1561-8dd1-44e3-a93b-9006a082d156/conversions/8446b9d0-ebb8-410e-b6c8-1dd0d102a8ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/619e1561-8dd1-44e3-a93b-9006a082d156/conversions/8446b9d0-ebb8-410e-b6c8-1dd0d102a8ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/619e1561-8dd1-44e3-a93b-9006a082d156/conversions/8446b9d0-ebb8-410e-b6c8-1dd0d102a8ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/619e1561-8dd1-44e3-a93b-9006a082d156/conversions/8446b9d0-ebb8-410e-b6c8-1dd0d102a8ed-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС признан лидером по качеству мобильной связи в сельской местности. Согласно результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью "БелГИЭ" в 2025 году, сеть этого мобильного оператора получила наибольшую итоговую интегральную оценку показателей на территориях вне городской черты.

Согласно отчету государственного предприятия "БелГИЭ" на 13:00 25 июля, в сельской местности МТС в текущем году демонстрирует самую высокую интегральную оценку качества передачи данных, воспроизведения видео и загрузки веб-страниц. Также компания обеспечивает здесь самое большое число соединений 4G свыше 5 Мбит/с - почти 60 %.

Наряду с передачей данных мобильный оператор имеет наибольшую интегральную оценку телефонии, включая телефонное радиосоединение и качество передачи речи. Результаты мониторинга "БелГИЭ" основаны на систематических драйв-тестах, охватывающих измерения по всей стране, включая отдаленные и малонаселенные районы.

Сегодня абонентов крупнейшего оператора связи Беларуси по числу абонентов обслуживают почти 20 тыс. базовых станций, охватывая почти 23,5 тыс. населенных пунктов. Только за полгода сеть МТС приросла почти на 600 базовых станций 4G и более 50 - второго и третьего поколений. Покрытие охватывает свыше 98 % территории страны.