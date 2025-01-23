МТС: 70 % мобильного трафика "прокачивается" в сети 4G

Абоненты МТС в 2024 году потребили более 900 тыс. Тб трафика. Доля 4G-трафика стала рекордной: на сеть этого поколения пришлось почти 70 % потребленных мегабайтов. По данным измерений на местности, средняя скорость скачивания в областных городах и столице по итогам года выросла на четверть.

По статистике МТС, всего в 2024 году сеть 4G использовали более 80 % абонентов компании. Традиционным лидером по потреблению мобильного трафика стал Минск. Также в топ-5 вошли Гродно, Брест, Витебск и Могилев.

Наибольший объем использования интернет-трафика фиксируется по четвергам и пятницам. Прайм-тайм в сети МТС - с 21:00 до 22:00, когда белорусы возвращаются домой, включают популярные видео и открывают любимые соцсети.

Среди соцсетей первое место по объему трафика с большим отрывом занял TikTok (почти 20 % от общего объема потребления). Далее разместились Instagram и "Одноклассники". Первенство в рейтинге мессенджеров получил Telegram (7 % от всего трафика), за которым следуют Viber и WhatsApp.

"Потребление мобильного трафика в сети 4G продолжает расти. Чтобы белорусы могли комфортно общаться и "серфить" просторы интернета, мы постоянно улучшаем качество связи как в больших городах, так и за их пределами. Только в минувшем году МТС начал использовать более 900 дополнительных базовых станций по технологии 4G. Работы по развитию сети активно продолжаются и в этом году", - прокомментировали в компании МТС.

МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов, услугами которого пользуются более 5,7 млн абонентов. Компания первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G. Работы по развитию сети МТС проводит совместно с инфраструктурным партнером beCloud.