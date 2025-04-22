МТС до 2-х раз улучшит качество связи за городом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a68c02f-2f5e-4d18-921e-6647173cd805/conversions/a6a06c90-3e6f-4d3f-9636-0776ee243b08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a68c02f-2f5e-4d18-921e-6647173cd805/conversions/a6a06c90-3e6f-4d3f-9636-0776ee243b08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a68c02f-2f5e-4d18-921e-6647173cd805/conversions/a6a06c90-3e6f-4d3f-9636-0776ee243b08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a68c02f-2f5e-4d18-921e-6647173cd805/conversions/a6a06c90-3e6f-4d3f-9636-0776ee243b08-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания МТС получила дополнительный радиочастотный спектр и начинает активацию второй несущей частоты в диапазоне UMTS-900. Данный канал будет задействован на более чем 3 тысячах секторов базовых станций на всей территории страны. В пределах их покрытия пропускная способность сети вырастет почти в 2 раза.

Сети в диапазоне 900 МГц обеспечивают охват большей площади с наименьшим затуханием сигнала, в том числе при прохождении экранирующих препятствий. Включение второй несущей частоты позволит улучшить качество голосовых вызовов и повысить скорость работы мобильного интернета за пределами крупных населенных пунктов.

Для этого компания МТС провела масштабную работу по получению дополнительного радиочастотного спектра. Процесс включал технические исследования, согласование с регуляторами и масштабную подготовку инфраструктуры. Всего в рамках проекта сеть планируется усилить на территории площадью более 160 тыс. кв. км, охватив свыше 19 тыс. населенных пунктов по всей стране. Значительная часть работ по расширению емкости сети будет завершена к старту дачного сезона, что позволит абонентам комфортно пользоваться связью в деревнях, селах, дачных массивах и на территориях со сложным ландшафтом.

"Мы ведем постоянную работу над развитием сети, стремясь обеспечить клиентам надежную связь и качественный сервис. Сегодня 3G и 4G поддерживает большинство абонентских устройств, а обязательным условием для пользователей становится стабильный интернет и в городской черте, и за городом. Поэтому мы активируем на базовых станциях МТС второй радиочастотный канал 900 МГц и значимо расширяем сеть 3G за городом", - отметил заместитель генерального директора по техническим вопросам компании МТС Алексей Тяжких.