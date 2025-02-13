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МТС: каждый третий абонент совершает звонки в сети 4G
Белорусы стали активнее пользоваться сетью 4G (LTE) для звонков. Каждый третий абонент мобильного оператора МТС в 2024 году совершал голосовые вызовы по технологии VoLTE. Она позволяет уменьшить время установления соединения, улучшить качество звука, экономит заряд и не влияет на скорость фоновой передачи данных.
По данным оператора, по сравнению с 2023 годом количество звонков и длительность разговоров VoLTE выросли на 40 %.
Всего абоненты МТС в 2024 году совершили почти 1,8 млрд звонков и проговорили около 4,7 млрд минут в сети 4G. За это время можно обойти Землю почти 10 тыс. раз, если все время идти по экватору и разговаривать по телефону.
В списке самых разговорчивых - Минский, Брестский, Гродненский, Витебский и Барановичский районы. В них живет больше всего активных пользователей VoLTE-звонков.
"Интерес к VoLTE стремительно растет благодаря большому выбору смартфонов, которые поддерживают эту технологию, а также географии 4G. МТС постоянно работает над увеличением покрытия и пропускной способности сети, стремясь улучшить пользовательский опыт. Сегодня цифровые услуги на основе LTE охватывают территорию, на которой проживает свыше 99 % населения Беларуси", - прокомментировали в МТС.
Факт
По данным "БелГИЭ", по итогам 2024 года у МТС зафиксирована наибольшая доля сеансов 4G со скоростью скачивания от 5 Мбит/с.
Звонки VoLTE доступны в сети 4G по всей Беларуси. Для использования функции необходим смартфон с поддержкой технологии. Если она не включена по умолчанию, ее можно активировать в настройках устройства.
МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Его услугами пользуются свыше 5,7 млн абонентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году - запустила голосовые вызовы VoLTE.