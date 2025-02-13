МТС: каждый третий абонент совершает звонки в сети 4G news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02bbb86c-b156-445d-b091-4c9341ab9356/conversions/2a15e196-ac48-4f54-8748-0a2875ded9ce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02bbb86c-b156-445d-b091-4c9341ab9356/conversions/2a15e196-ac48-4f54-8748-0a2875ded9ce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02bbb86c-b156-445d-b091-4c9341ab9356/conversions/2a15e196-ac48-4f54-8748-0a2875ded9ce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02bbb86c-b156-445d-b091-4c9341ab9356/conversions/2a15e196-ac48-4f54-8748-0a2875ded9ce-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусы стали активнее пользоваться сетью 4G (LTE) для звонков. Каждый третий абонент мобильного оператора МТС в 2024 году совершал голосовые вызовы по технологии VoLTE. Она позволяет уменьшить время установления соединения, улучшить качество звука, экономит заряд и не влияет на скорость фоновой передачи данных.

По данным оператора, по сравнению с 2023 годом количество звонков и длительность разговоров VoLTE выросли на 40 %.

Всего абоненты МТС в 2024 году совершили почти 1,8 млрд звонков и проговорили около 4,7 млрд минут в сети 4G. За это время можно обойти Землю почти 10 тыс. раз, если все время идти по экватору и разговаривать по телефону.

В списке самых разговорчивых - Минский, Брестский, Гродненский, Витебский и Барановичский районы. В них живет больше всего активных пользователей VoLTE-звонков.

"Интерес к VoLTE стремительно растет благодаря большому выбору смартфонов, которые поддерживают эту технологию, а также географии 4G. МТС постоянно работает над увеличением покрытия и пропускной способности сети, стремясь улучшить пользовательский опыт. Сегодня цифровые услуги на основе LTE охватывают территорию, на которой проживает свыше 99 % населения Беларуси", - прокомментировали в МТС.

Факт По данным "БелГИЭ", по итогам 2024 года у МТС зафиксирована наибольшая доля сеансов 4G со скоростью скачивания от 5 Мбит/с.

Звонки VoLTE доступны в сети 4G по всей Беларуси. Для использования функции необходим смартфон с поддержкой технологии. Если она не включена по умолчанию, ее можно активировать в настройках устройства.