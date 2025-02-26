МТС лидирует по качеству воспроизведения видео и скорости отправки данных в метро

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МТС получил высокую оценку качества воспроизведения видео в метро. Также оператор имеет наибольшие показатели средней скорости отправки данных (UL). Комплексную оценку качества услуг мобильного интернета провело государственное предприятие "БелГИЭ", охватив всю Зеленолужскую линию Минского метрополитена.

Как сообщается в отчете "БелГИЭ", МТС демонстрирует стабильные результаты в таких категориях, как качество передачи данных и загрузка веб-страниц.

Более 90 % сеансов приходятся на сеть 4G. Средняя скорость скачивания достигает почти 40 Мбит/с (станция "Ковальская слобода"), а отправки - более 37 Мбит/с (станция "Слуцкий гостинец").

Также мобильный оператор МТС имеет высокую оценку качества воспроизведения видео, превосходящую рекомендации стандартов регулятора. Это позволяет абонентам на 99,5 % маршрута смотреть видео в высоком разрешении, в том числе Full HD. При этом доля успешных попыток воспроизведения контента в YouTube составляет 100 %.

МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Услугами компании пользуются более 5,7 млн абонентов, а покрытие сети охватывает свыше 98 % территории страны.