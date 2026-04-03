МТС открывает эру 5G для абонентов по всей Беларуси
Компания МТС объявляет о запуске мобильной связи пятого поколения. На первом этапе абоненты могут пользоваться высокоскоростным интернетом 5G более чем на 1,1 тыс. базовых станций в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. Более 80 % из них работают на инфраструктуре МТС - опорах, электропитании и транспортной сети.
МТС прошел полный цикл подготовки к 5G. Активное тестирование совместно с инфраструктурным оператором beCloud стартовало в декабре 2025 года. Чтобы обеспечить высокие скорости, компания заранее модернизировала опорную сеть: транспортная инфраструктура xHaul построена по современной архитектуре и дает необходимую для 5G пропускную способность с низкими задержками.
Компания в сотрудничестве с beCloud целенаправленно реализует поручение главы государства о повышении качества мобильной связи на всей территории страны, данное на Всебелорусском народном собрании.
"Мы сделали все, чтобы наши абоненты получили доступ к современной сети пятого поколения - с более высокими скоростями и готовностью к росту. Уверен, 5G станет новым стандартом качества связи и откроет широчайшие перспективы для жителей, бизнеса и государства. МТС закладывает надежный фундамент для будущих инновационных сервисов на базе 5G прямо сейчас", - отметил генеральный директор компании МТС Владимир Козырь.
Сеть находится в процессе активного развертывания: покрытие будет поэтапно наращиваться и охватывать новые территории. Для доступа к 5G абоненту необходимо иметь устройство, которое аппаратно и программно поддерживает данный стандарт связи на территории Беларуси.
МТС - крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора "БелГИЭ". Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории "Мобильный оператор" по результатам оценки потребителей в рамках премий "Бренд года" и "Народная Марка".