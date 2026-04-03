МТС открывает эру 5G для абонентов по всей Беларуси

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7856c2b-afdc-4c99-ae54-c0b376891e24/conversions/9e016480-298e-4510-811d-34c4f6482053-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7856c2b-afdc-4c99-ae54-c0b376891e24/conversions/9e016480-298e-4510-811d-34c4f6482053-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7856c2b-afdc-4c99-ae54-c0b376891e24/conversions/9e016480-298e-4510-811d-34c4f6482053-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7856c2b-afdc-4c99-ae54-c0b376891e24/conversions/9e016480-298e-4510-811d-34c4f6482053-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания МТС объявляет о запуске мобильной связи пятого поколения. На первом этапе абоненты могут пользоваться высокоскоростным интернетом 5G более чем на 1,1 тыс. базовых станций в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. Более 80 % из них работают на инфраструктуре МТС - опорах, электропитании и транспортной сети.

МТС прошел полный цикл подготовки к 5G. Активное тестирование совместно с инфраструктурным оператором beCloud стартовало в декабре 2025 года. Чтобы обеспечить высокие скорости, компания заранее модернизировала опорную сеть: транспортная инфраструктура xHaul построена по современной архитектуре и дает необходимую для 5G пропускную способность с низкими задержками.

Компания в сотрудничестве с beCloud целенаправленно реализует поручение главы государства о повышении качества мобильной связи на всей территории страны, данное на Всебелорусском народном собрании.

"Мы сделали все, чтобы наши абоненты получили доступ к современной сети пятого поколения - с более высокими скоростями и готовностью к росту. Уверен, 5G станет новым стандартом качества связи и откроет широчайшие перспективы для жителей, бизнеса и государства. МТС закладывает надежный фундамент для будущих инновационных сервисов на базе 5G прямо сейчас", - отметил генеральный директор компании МТС Владимир Козырь.

Сеть находится в процессе активного развертывания: покрытие будет поэтапно наращиваться и охватывать новые территории. Для доступа к 5G абоненту необходимо иметь устройство, которое аппаратно и программно поддерживает данный стандарт связи на территории Беларуси.