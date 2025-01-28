МТС открывает набор в бесплатную школу цифровой грамотности для людей старшего возраста

"Почти 10 лет в рамках различных проектов МТС заботится о цифровой грамотности старшего поколения. За это время тысячи белорусов получили новые знания, а другие компании - подхватили эстафету и вслед за нами стали помогать пенсионерам осваивать новые технологии. #НаучиСвоихБлизких - долгосрочная инициатива и один из главных флагманов МТС. Мы стремимся не только обучить людей старшего возраста безопасному использованию устройств и сервисов, но и создать условия, чтобы все белорусы жили полной жизнью" - комментирует руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Мария Канасевич.