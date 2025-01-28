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МТС открывает набор в бесплатную школу цифровой грамотности для людей старшего возраста

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МТС открывает новый сезон социального проекта #НаучиСвоихБлизких. Люди старшего возраста смогут пройти бесплатное обучение основам цифровой грамотности. Занятия будут проходить в дистанционном формате, чтобы охватить как можно больше людей.

Онлайн-школа призвана помочь людям освоить современные технологии и включает две ступени:

  • базовый курс подходит для новичков, которые только начинают осваивать цифровую грамотность.
  • программа продвинутого курса включает изучение различных сервисов и работу с нейросетями. 

Каждая ступень состоит из 10 уроков: лекции, практические задания, видеопособия.

Занятия проходят на платформе Zoom, позволяя получить новые знания и навыки в комфортной обстановке из любой точки Беларуси. По завершении курса участники получают сертификат от компании МТС.

"Почти 10 лет в рамках различных проектов МТС заботится о цифровой грамотности старшего поколения. За это время тысячи белорусов получили новые знания, а другие компании - подхватили эстафету и вслед за нами стали помогать пенсионерам осваивать новые технологии. #НаучиСвоихБлизких - долгосрочная инициатива и один из главных флагманов МТС. Мы стремимся не только обучить людей старшего возраста безопасному использованию устройств и сервисов, но и создать условия, чтобы все белорусы жили полной жизнью" - комментирует руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Мария Канасевич.

Подробная информация и регистрация на курс доступна на сайте проекта.

МТСцифровая грамотностьобучение