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МТС поделился итогами первого месяца действия комфортных тарифов на мобильную связь в России
МТС подвел итоги первого месяца новых тарифов на голосовую связь и интернет в Российской Федерации. Объем интернет-трафика в российских сетях в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем в 5 раз, а исходящие звонки домой - более чем в 4 раза.
Как подсчитали в МТС, по сравнению с мартом 2024 года число абонентов, пользующихся передачей данных на территории России, выросло почти в 2 раза. Объем использования трафика увеличился в 5 раз.
Число пользователей голосовой связью при поездках в российском направлении в сравнении с прошлым годом выросло более чем в 1,5 раза. При этом в 4 раза увеличилось количество минут для звонков на родину и более чем в 2 раза - продолжительность входящих звонков от родных и близких из Беларуси.
С 1 марта белорусские абоненты могут ежемесячно использовать до 150 минут для звонков из России в Беларусь в рамках своего тарифа. Количество входящих минут увеличено с 40 до 150.
Также каждый месяц предоставляется до 5 Гб интернет-трафика со средней стоимостью 5 рублей за 1 Гб. Кроме интервальной тарификации абоненты МТС могут подключать новые пакеты интернета - "10 Гб в России" за 35 рублей и "5 Гб в России" за 25 рублей. Подробнее о действующих тарифах в России - на сайте МТС.
Чтобы воспользоваться комфортными тарифами при поездках в Россию, нужно проверить наличие услуг "Роуминг" и "Передача данных". Следить за остатками трафика можно в мобильном приложении "Мой МТС" или через USSD-запрос *448#.