МТС поделился итогами первого месяца действия комфортных тарифов на мобильную связь в России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4874422-77b6-4a18-9957-db0c9e3ff9c6/conversions/caac2b72-56f2-4dd9-9a5c-37903eb9d88a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4874422-77b6-4a18-9957-db0c9e3ff9c6/conversions/caac2b72-56f2-4dd9-9a5c-37903eb9d88a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4874422-77b6-4a18-9957-db0c9e3ff9c6/conversions/caac2b72-56f2-4dd9-9a5c-37903eb9d88a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4874422-77b6-4a18-9957-db0c9e3ff9c6/conversions/caac2b72-56f2-4dd9-9a5c-37903eb9d88a-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС подвел итоги первого месяца новых тарифов на голосовую связь и интернет в Российской Федерации. Объем интернет-трафика в российских сетях в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем в 5 раз, а исходящие звонки домой - более чем в 4 раза.

Как подсчитали в МТС, по сравнению с мартом 2024 года число абонентов, пользующихся передачей данных на территории России, выросло почти в 2 раза. Объем использования трафика увеличился в 5 раз.

Число пользователей голосовой связью при поездках в российском направлении в сравнении с прошлым годом выросло более чем в 1,5 раза. При этом в 4 раза увеличилось количество минут для звонков на родину и более чем в 2 раза - продолжительность входящих звонков от родных и близких из Беларуси.

С 1 марта белорусские абоненты могут ежемесячно использовать до 150 минут для звонков из России в Беларусь в рамках своего тарифа. Количество входящих минут увеличено с 40 до 150.

Также каждый месяц предоставляется до 5 Гб интернет-трафика со средней стоимостью 5 рублей за 1 Гб. Кроме интервальной тарификации абоненты МТС могут подключать новые пакеты интернета - "10 Гб в России" за 35 рублей и "5 Гб в России" за 25 рублей. Подробнее о действующих тарифах в России - на сайте МТС.