МТС получил наибольшую оценку скорости мобильного интернета в рамках независимого исследования news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43cb00dd-de1f-43df-b95f-4d8a197588ae/conversions/10e94554-b6b4-44df-9f30-492b16881ca3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43cb00dd-de1f-43df-b95f-4d8a197588ae/conversions/10e94554-b6b4-44df-9f30-492b16881ca3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43cb00dd-de1f-43df-b95f-4d8a197588ae/conversions/10e94554-b6b4-44df-9f30-492b16881ca3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43cb00dd-de1f-43df-b95f-4d8a197588ae/conversions/10e94554-b6b4-44df-9f30-492b16881ca3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Абоненты МТС пользуются самым быстрым мобильным интернетом в Беларуси: в сети оператора зафиксирована наибольшая средняя скорость передачи данных. Это следует из результатов независимого исследования SpeedChecker.

Компания проводит тесты и публикует открытые результаты сравнения мобильных сетей в разных странах мира. Согласно актуальному отчету, по итогам февраля 2025 года средняя скорость загрузки данных в сети МТС превышает 23 Мбит/с, а отправки - почти 13 Мбит/с. В сравнении с предыдущим исследованием, первый показатель вырос на четверть, а второй - сразу на 40 %.

Также в мобильной сети МТС зафиксированы наиболее низкое значение задержки сигнала (42 мс) и наименьшее количество потерь пакетов данных (всего 0,67 %). Это позволяет получать лучший пользовательский опыт при использовании приложений и игр, чувствительных к задержкам.

Почти 60 % соединений обеспечивают стабильное качество, подходящее для просмотра потокового видео, участия в видеоконференциях и использования IP-телефонии (VoIP).

Данный показатель также является наибольшим среди операторов мобильной связи в Беларуси.

МТС - телекоммуникационная компания и провайдер цифровых услуг, крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Ее услугами пользуются более 5,7 млн абонентов, а покрытие сети охватывает свыше 98 % территории страны.