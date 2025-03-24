3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
МТС получил наибольшую оценку скорости мобильного интернета в рамках независимого исследования
Абоненты МТС пользуются самым быстрым мобильным интернетом в Беларуси: в сети оператора зафиксирована наибольшая средняя скорость передачи данных. Это следует из результатов независимого исследования SpeedChecker.
Компания проводит тесты и публикует открытые результаты сравнения мобильных сетей в разных странах мира. Согласно актуальному отчету, по итогам февраля 2025 года средняя скорость загрузки данных в сети МТС превышает 23 Мбит/с, а отправки - почти 13 Мбит/с. В сравнении с предыдущим исследованием, первый показатель вырос на четверть, а второй - сразу на 40 %.
Также в мобильной сети МТС зафиксированы наиболее низкое значение задержки сигнала (42 мс) и наименьшее количество потерь пакетов данных (всего 0,67 %). Это позволяет получать лучший пользовательский опыт при использовании приложений и игр, чувствительных к задержкам.
Почти 60 % соединений обеспечивают стабильное качество, подходящее для просмотра потокового видео, участия в видеоконференциях и использования IP-телефонии (VoIP).
Данный показатель также является наибольшим среди операторов мобильной связи в Беларуси.
МТС - телекоммуникационная компания и провайдер цифровых услуг, крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Ее услугами пользуются более 5,7 млн абонентов, а покрытие сети охватывает свыше 98 % территории страны.
SpeedChecker - организация, специализирующаяся на предоставлении аналитических данных о качестве работы мобильных и фиксированных сетей. Компания является ассоциированным членом Международного союза электросвязи. Данные и методология SpeedChecker прошли детальные проверки регуляторами в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.