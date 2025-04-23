МТС Power Day: в Минске прошла международная конференция по искусственному интеллекту news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10d02314-f62d-4f34-a814-b5259f24251d/conversions/06eeec57-680a-473e-9bb1-0445b9bb3416-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10d02314-f62d-4f34-a814-b5259f24251d/conversions/06eeec57-680a-473e-9bb1-0445b9bb3416-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10d02314-f62d-4f34-a814-b5259f24251d/conversions/06eeec57-680a-473e-9bb1-0445b9bb3416-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10d02314-f62d-4f34-a814-b5259f24251d/conversions/06eeec57-680a-473e-9bb1-0445b9bb3416-xl-___webp_1920.webp 1920w

23 апреля МТС провел масштабную конференцию "МТС Power Day. Подключаем силу ИИ", которая вышла на международный уровень и объединила больше тысячи участников в офлайн- и онлайн-форматах.

Мероприятие стало уникальной площадкой для знакомства с искусственным интеллектом, его возможностями и перспективами.

На одной сцене выступили ведущие эксперты в области ИИ: Андрей Цыган, Андрей Шиманский, Дмитрий Прокопович, Максим Драница и Дмитрий Аникин. Они не только делились знаниями, но и показывали реальные кейсы, чем нейросети могут быть полезны в самых разных сферах жизни.

Конференция включала пять насыщенных лекций, которые охватили весь спектр применения ИИ - от повседневных задач до глобальных технологий. Участники узнали о прогнозах развития нейросетей до 2030 года и получили рекомендации, как адаптировать свои карьерные траектории в стремительно меняющемся мире.

Конференция "МТС Power Day. Подключаем силу ИИ" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adc2e0e2-beea-4879-89d8-4de92376d3d2/conversions/611aa20a-908f-4f06-aed8-c84c9fc76cd3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adc2e0e2-beea-4879-89d8-4de92376d3d2/conversions/611aa20a-908f-4f06-aed8-c84c9fc76cd3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adc2e0e2-beea-4879-89d8-4de92376d3d2/conversions/611aa20a-908f-4f06-aed8-c84c9fc76cd3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adc2e0e2-beea-4879-89d8-4de92376d3d2/conversions/611aa20a-908f-4f06-aed8-c84c9fc76cd3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности цифрового пространства. Представитель компании Kaspersky Дмитрий Аникин рассказал о новых вызовах, связанных с распространением дипфейков. С развитием ИИ злоумышленники получают новые инструменты для манипуляции информацией, а обнаружение подделок становится все более сложным. Особенно это касается аудиофейков, которые требуют всего несколько секунд оригинальной записи для создания достоверной подмены голоса. В ходе конференции участники обсудили методы защиты и важность критического мышления в эпоху стремительного развития ИИ.

Андрей Шиманский, эксперт в сфере искусственного интеллекта, во время выступления устроил перформанс - первое публичное интервью с нейросетью. На сцене он обсудил с ИИ самые актуальные вопросы: что нас ждет в будущем, можем ли мы стать друзьями с искусственным интеллектом и стоит ли его бояться. Этот формат позволил участникам взглянуть на технологии ИИ с другой стороны и задуматься о том, как они могут влиять на различные аспекты жизни.

Важной частью программы стал интерактивный блок, где гости могли не только проверить свои знания о ИИ, но и задать вопросы экспертам, познакомиться с единомышленниками и обсудить перспективы внедрения технологий в самые разные отрасли.

"Мы находимся в новой реальности - эпохе искусственного интеллекта. Этот тренд стремительно меняет мир, и наша задача - использовать его возможности на благо каждому человеку, помогая достигать целей и раскрывать свой потенциал. МТС стремится создавать доступные технологии и новые сервисы для комфорта белорусов. Конференция стала платформой, где участники могут прикоснуться к будущему и "подключить силу ИИ", чтобы опережающими темпами развивать себя и ускорять развитие всей страны", - подчеркнул генеральный директор компании МТС Владимир Козырь.

Конференция "МТС Power Day. Подключаем силу ИИ" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb5a6091-b92c-4193-8cc9-d96f5074f9bb/conversions/7166efad-2652-439a-8bf5-d87276019dee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb5a6091-b92c-4193-8cc9-d96f5074f9bb/conversions/7166efad-2652-439a-8bf5-d87276019dee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb5a6091-b92c-4193-8cc9-d96f5074f9bb/conversions/7166efad-2652-439a-8bf5-d87276019dee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb5a6091-b92c-4193-8cc9-d96f5074f9bb/conversions/7166efad-2652-439a-8bf5-d87276019dee-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глобальная цель конференции - популяризовать технологии искусственного интеллекта, сделать их доступными и понятными. Мероприятие собрало представителей самых разных сфер: руководителей и сотрудников отделов маркетинга и продаж, владельцев бизнеса, представителей государственных организаций, студентов и начинающих специалистов. Каждый из них мог найти для себя что-то полезное для достижения профессиональных и личных целей: одни познакомились с новым инструментарием для работы, другие вдохновились идеями для развития собственных проектов.