МТС представил обновленный бренд news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c92c8d2-23be-4c85-8793-e4e6f70f3501/conversions/d9dc39f6-cbfa-4646-9f87-843293e9032e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c92c8d2-23be-4c85-8793-e4e6f70f3501/conversions/d9dc39f6-cbfa-4646-9f87-843293e9032e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c92c8d2-23be-4c85-8793-e4e6f70f3501/conversions/d9dc39f6-cbfa-4646-9f87-843293e9032e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c92c8d2-23be-4c85-8793-e4e6f70f3501/conversions/d9dc39f6-cbfa-4646-9f87-843293e9032e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов МТС обновляет бренд. Изменения затрагивают философию и визуальный язык компании. У МТС обновится слоган и элементы фирменного стиля, а коммуникация получит свежий взгляд.

Меньше чем за четверть века МТС прошел путь от крупнейшего оператора связи до драйвера цифровых инноваций. Нынешняя трансформация отражает глубинные сервисные изменения для клиентов.

"27 июня МТС исполняется 24 года. Почти четверть века работы на рынке доказывают: технологии существуют, чтобы служить людям и раскрывать человеческий потенциал. Сегодня компания делает следующий шаг, представляя обновленный бренд. Это ответ на изменившийся мир, где цифровые решения проникают в каждый аспект жизни. Мы давно выходим за рамки "оператора связи" и стремимся быть архитекторами новых возможностей, помогая людям и бизнесу ставить амбициозные цели и достигать их. Как и раньше, наша главная ценность - это клиенты, для которых мы приближаем будущее каждый день", - подчеркнул генеральный директор компании МТС Владимир Козырь.

Новая система координат

В основе изменений лежит обновленная бренд-платформа, опирающаяся на исследования рынка и обратную связь команды. "Приближая будущее" - таков новый слоган и внутренняя дисциплина для всей компании. Это не просто декларация: все эти годы в МТС приближали будущее: превратили связь из элитарной в массовую, первыми на рынке запустили интернет-магазин и мобильное приложение, предоставили доступ к 4G, предложили облачные сервисы и AdTech-инструменты для бизнеса. Технологии меняют жизнь - то, как люди работают, учатся, общаются, отдыхают.

"Приближая будущее" - новый слоган МТС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbd3730d-d780-4425-9bf6-3ee25350f98b/conversions/8a9e9158-57e9-4f98-887d-dfdb66e2e3dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbd3730d-d780-4425-9bf6-3ee25350f98b/conversions/8a9e9158-57e9-4f98-887d-dfdb66e2e3dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbd3730d-d780-4425-9bf6-3ee25350f98b/conversions/8a9e9158-57e9-4f98-887d-dfdb66e2e3dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbd3730d-d780-4425-9bf6-3ee25350f98b/conversions/8a9e9158-57e9-4f98-887d-dfdb66e2e3dd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Слоган символизирует стремление предвидеть, что будет важно завтра, и работать в этом направлении уже сегодня. Он базируется на переосмысленной миссии компании: "Мы превращаем технологии в продукты, с которыми люди и компании могут достичь большего". Эту идею поддерживают шесть ключевых ценностей:

Открытость. Строим честные и прозрачные отношения, открыто делимся информацией и всегда готовы к диалогу.

Лидерство. Создаем тренды, задаем темп рынку и помогаем выходить за рамки привычного.

Надежность. Обеспечиваем стабильную работу связи и сервисов - в повседневных задачах и в критически важных моментах.

Новаторство. Ищем новые подходы, внедряем передовые технологии и делаем сложное простым и удобным.

Компетентность. За каждым продуктом стоит глубокая экспертиза, опыт и понимание того, что действительно нужно людям и бизнесу.

Вдохновение. Вдохновляемся технологиями и возможностями, которые они открывают, верим в большое будущее и поддерживаем смелые решения.

Визуальная эволюция

Обновление смыслов потребовало нового визуального воплощения. Компания освежает айдентику и делает ее более современной и динамичной. 27 июня легендарному символу в форме "яйца" исполняется ровно 20 лет на белорусском рынке - он остается. Главным элементом визуального стиля становится горизонтальная адаптивная полоса, в которую интегрируется белый логотип МТС.

как менялись логотипы МТС по годам: 2002, 2006, 2010, 2019, 2026 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93c9566b-f4d7-482f-ae1b-37c0a22e8bc0/conversions/f783e902-83c0-4d34-a017-f1744244f64c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93c9566b-f4d7-482f-ae1b-37c0a22e8bc0/conversions/f783e902-83c0-4d34-a017-f1744244f64c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93c9566b-f4d7-482f-ae1b-37c0a22e8bc0/conversions/f783e902-83c0-4d34-a017-f1744244f64c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93c9566b-f4d7-482f-ae1b-37c0a22e8bc0/conversions/f783e902-83c0-4d34-a017-f1744244f64c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Также бренд получил новый фирменный оттенок красного MTS Bright Red - более интенсивный и чистый тон с легким уклоном в холодный спектр, создающий ощущение динамики и энергии. Основной шрифт также заменен на трендовый гротеск, сохранивший узнаваемый "квадратный" характер начертания букв. Дополнительным выразительным приемом для создания фонов стал градиент, символизирующий многогранность продуктовой линейки МТС.

"Обновленный бренд - эволюция диалога с клиентами, где мы сохранили лучшее и добавили то, что ждут: современный язык, яркие эмоции, четкие смыслы. Это знак открытости и готовности быть частью жизни, а не просто "оператором" в смартфоне", - сказал заместитель генерального директора по маркетингу компании МТС Виталий Одорский.

Визуальные изменения будут происходить эволюционно. В первую очередь свежая айдентика появится в цифровых каналах и рекламной коммуникации МТС. В офлайн-пространства новый стиль придет по мере естественного обновления салонов связи.