МТС продолжает наращивать мощности 4G по всей стране

МТС объявил об увеличении мощности 4G в 24 районах Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea2ecd3e-2791-411d-92f3-f72949762d8f/conversions/89812f49-3387-47f3-a5bd-50063eca382d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea2ecd3e-2791-411d-92f3-f72949762d8f/conversions/89812f49-3387-47f3-a5bd-50063eca382d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea2ecd3e-2791-411d-92f3-f72949762d8f/conversions/89812f49-3387-47f3-a5bd-50063eca382d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea2ecd3e-2791-411d-92f3-f72949762d8f/conversions/89812f49-3387-47f3-a5bd-50063eca382d-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС активно развивает сеть четвертого поколения, обеспечивая высокую скорость мобильного интернета и голосовые вызовы по технологии VoLTE для миллионов абонентов. Белорусам дополнительно стали доступны еще 175 секторов базовых станций во всех областях страны.

На этот раз мощности 4G увеличены в 24 районах Беларуси. Кроме Минска и областных центров, качество связи выросло в Бобруйске, Борисове, Кобрине, Лиде, Речице, Слониме, Червене и других населенных пунктах. Дополнительные секторы базовых станций позволят обеспечить пользователям еще большую скорость интернета и стабильность подключения в местах с наибольшей активностью пользователей.

Развитие 4G проходит в сотрудничестве с единым инфраструктурным провайдером сети четвертого поколения в Республике Беларусь - компанией beCloud. Базовые станции работают в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц, обеспечивая глубокое проникновение сигнала и высокую пропускную способность сети.

"Наша цель - создавать условия, при которых связь остается качественной и доступной в любой момент времени, независимо от местоположения абонентов. Развитие 4G - это не просто масштабирование покрытия, а обеспечение комфортного мобильного опыта, который будет соответствовать ожиданиям пользователей", - отметили в МТС.

МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Сегодня цифровые услуги на базе 4G охватывают территорию, на которой проживает 99,3 % населения страны.