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МТС продолжает наращивать сеть 4G во всех регионах страны
МТС в марте нарастил мощности сети четвертого поколения в 39 районах Беларуси. Абонентам стали доступны 125 базовых станций или почти 400 новых секторов, использующих все возможные частотные диапазоны. Это позволяет обеспечить увеличенную скорость мобильного интернета и высокое качество голосовой связи VoLTE.
Заметное улучшение покрытия и пропускной способности 4G почувствуют жители Минска, всех областных центров, городов районного значения и других населенных пунктов.
Среди райцентров Брестской области обновление 4G-сети получили Барановичи, Дрогичин, Жабинка, Ивацевичи, Кобрин, Пинск и Столин. На Витебщине изменения можно будет почувствовать в Докшицах и Орше. В Гомельском регионе это Буда-Кошелево, Добруш, Жлобин, Мозырь, Рогачев и Светлогорск. В Гродненской области - Волковыск и Сморгонь. В Минской области улучшение затронуло Борисов, Воложин, Слуцк и Солигорск. На Могилевщине качество 4G выросло в Бобруйске и Горках.
"Сегодня связь - это не просто технология, а инструмент, который открывает новые возможности для учебы, работы и общения. Наша цель - предоставлять доступ к современным цифровым сервисам каждому белорусу вне зависимости от места проживания, поэтому постоянно расширяем доступность сети, тесно сотрудничая с инфраструктурным оператором beCloud. Развитая сеть 4G - гарантия высокоскоростного интернета и качественной передачи голоса", - прокомментировал заместитель генерального директора по техническим вопросам компании МТС Алексей Тяжких.
МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Услугами компании пользуются свыше 5,7 млн абонентов. Мобильный оператор в 2015 году первым в Беларуси предоставил пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году - запустил голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети компания ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Сегодня цифровые услуги на базе 4G охватывают территорию, на которой проживает 99,27 % населения страны.
По данным "БелГИЭ", по итогам 2024 года у МТС зафиксирована наибольшая доля сеансов 4G со скоростью скачивания от 5 Мбит/с. В этом году компания продолжает лидировать как по этому показателю, так и в целом по средней скорости передачи данных в райцентрах, городах и поселках городского типа. Об этом свидетельствуют данные оперативного мониторинга качества услуг электросвязи на 14:00 27 марта.