МТС продолжает наращивать сеть 4G во всех регионах страны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7527f229-e759-470d-b9f7-bd3949a9deb1/conversions/046ae0da-bd95-44fc-a67a-c827c92f4955-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7527f229-e759-470d-b9f7-bd3949a9deb1/conversions/046ae0da-bd95-44fc-a67a-c827c92f4955-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7527f229-e759-470d-b9f7-bd3949a9deb1/conversions/046ae0da-bd95-44fc-a67a-c827c92f4955-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7527f229-e759-470d-b9f7-bd3949a9deb1/conversions/046ae0da-bd95-44fc-a67a-c827c92f4955-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС в марте нарастил мощности сети четвертого поколения в 39 районах Беларуси. Абонентам стали доступны 125 базовых станций или почти 400 новых секторов, использующих все возможные частотные диапазоны. Это позволяет обеспечить увеличенную скорость мобильного интернета и высокое качество голосовой связи VoLTE.

Заметное улучшение покрытия и пропускной способности 4G почувствуют жители Минска, всех областных центров, городов районного значения и других населенных пунктов.

Среди райцентров Брестской области обновление 4G-сети получили Барановичи, Дрогичин, Жабинка, Ивацевичи, Кобрин, Пинск и Столин. На Витебщине изменения можно будет почувствовать в Докшицах и Орше. В Гомельском регионе это Буда-Кошелево, Добруш, Жлобин, Мозырь, Рогачев и Светлогорск. В Гродненской области - Волковыск и Сморгонь. В Минской области улучшение затронуло Борисов, Воложин, Слуцк и Солигорск. На Могилевщине качество 4G выросло в Бобруйске и Горках.

"Сегодня связь - это не просто технология, а инструмент, который открывает новые возможности для учебы, работы и общения. Наша цель - предоставлять доступ к современным цифровым сервисам каждому белорусу вне зависимости от места проживания, поэтому постоянно расширяем доступность сети, тесно сотрудничая с инфраструктурным оператором beCloud. Развитая сеть 4G - гарантия высокоскоростного интернета и качественной передачи голоса", - прокомментировал заместитель генерального директора по техническим вопросам компании МТС Алексей Тяжких.

МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Услугами компании пользуются свыше 5,7 млн абонентов. Мобильный оператор в 2015 году первым в Беларуси предоставил пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году - запустил голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети компания ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Сегодня цифровые услуги на базе 4G охватывают территорию, на которой проживает 99,27 % населения страны.