МТС продолжает улучшать качество 4G во всех регионах страны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35e27557-f61e-46e2-bd5b-170b5ca1b74b/conversions/05aa354e-dacd-404e-bb94-f37d0011a400-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35e27557-f61e-46e2-bd5b-170b5ca1b74b/conversions/05aa354e-dacd-404e-bb94-f37d0011a400-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35e27557-f61e-46e2-bd5b-170b5ca1b74b/conversions/05aa354e-dacd-404e-bb94-f37d0011a400-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35e27557-f61e-46e2-bd5b-170b5ca1b74b/conversions/05aa354e-dacd-404e-bb94-f37d0011a400-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС продолжает стратегическое развитие сети LTE. Компания в очередной раз расширила доступ к базовым станциям, улучшив качество 4G сразу в 22 районах во всех областях страны. Задействовано порядка 80 дополнительных секторов на 45 базовых станциях, что позволило улучшить покрытие, скорость мобильного интернета и качество голосовых вызовов VoLTE.

Это уже седьмое расширение доступа к базовым станциям 4G с начала года. Активную работу по развитию сети LTE МТС ведет в сотрудничестве с компанией beCloud - инфраструктурным оператором LTE в Беларуси. Благодаря совместной работе качество связи выросло сразу во всех регионах страны.

Улучшение покрытие и скорости интернета смогут почувствовать жители Минска, Витебска, Могилева, а также Мозыря, Борисова, Солигорска, Полоцка, Жлобина, Речицы, Дрогичина, Старых Дорог и других городов. Дополнительное внимание уделено ряду инфраструктурных объектов и местам массового посещения, в том числе популярным столичным ТРЦ - Dana Mall и Palazzo.

"Мы продолжаем набирать темп в улучшении цифрового комфорта пользователей, стремясь обеспечить надежное соединение в любое время и в любом месте. Основное внимание компания уделяет сети 4G. Это самый современный стандарт мобильной связи из действующих в Беларуси, и доступ к нему сегодня имеют уже более 99 % жителей страны", - подчеркнул заместитель генерального директора по техническим вопросам компании МТС Алексей Тяжких.

МТС - один из крупнейших операторов связи Беларуси по количеству абонентов, услугами которого пользуются свыше 5,7 млн клиентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году - запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Цифровые услуги на базе 4G охватывают территорию, на которой проживает 99,27 % населения страны.