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МТС продолжает улучшать качество 4G во всех регионах страны
МТС продолжает стратегическое развитие сети LTE. Компания в очередной раз расширила доступ к базовым станциям, улучшив качество 4G сразу в 22 районах во всех областях страны. Задействовано порядка 80 дополнительных секторов на 45 базовых станциях, что позволило улучшить покрытие, скорость мобильного интернета и качество голосовых вызовов VoLTE.
Это уже седьмое расширение доступа к базовым станциям 4G с начала года. Активную работу по развитию сети LTE МТС ведет в сотрудничестве с компанией beCloud - инфраструктурным оператором LTE в Беларуси. Благодаря совместной работе качество связи выросло сразу во всех регионах страны.
Улучшение покрытие и скорости интернета смогут почувствовать жители Минска, Витебска, Могилева, а также Мозыря, Борисова, Солигорска, Полоцка, Жлобина, Речицы, Дрогичина, Старых Дорог и других городов. Дополнительное внимание уделено ряду инфраструктурных объектов и местам массового посещения, в том числе популярным столичным ТРЦ - Dana Mall и Palazzo.
"Мы продолжаем набирать темп в улучшении цифрового комфорта пользователей, стремясь обеспечить надежное соединение в любое время и в любом месте. Основное внимание компания уделяет сети 4G. Это самый современный стандарт мобильной связи из действующих в Беларуси, и доступ к нему сегодня имеют уже более 99 % жителей страны", - подчеркнул заместитель генерального директора по техническим вопросам компании МТС Алексей Тяжких.
МТС - один из крупнейших операторов связи Беларуси по количеству абонентов, услугами которого пользуются свыше 5,7 млн клиентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году - запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Цифровые услуги на базе 4G охватывают территорию, на которой проживает 99,27 % населения страны.
МТС продолжает удерживать лидирующую позицию по качеству мобильной связи в Беларуси, что подтверждают измерения государственного предприятия "БелГИЭ". С начала 2025 года сеть оператора имеет наибольшую интегральную оценку показателей. Это подтверждают данные мониторинга качества услуг электросвязи на 14:00 2 мая.