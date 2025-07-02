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МТС развернет дополнительные мощности для качественной связи на празднике "Купалье" в Александрии
Компания МТС обеспечит устойчивую связь для гостей республиканского праздника "Александрия собирает друзей" в Шкловском районе. На территории фестиваля будут развернуты три передвижные базовые станции, которые усилят покрытие и увеличат пропускную способность сети.
Масштабный праздник "Купалье" на берегу Днепра в агрогородке Александрия традиционно собирает десятки тысяч гостей со всей Беларуси и из-за рубежа. В этом году фестиваль пройдет 5 июля и будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, теме единства народов Беларуси и России, а также традиционным общечеловеческим ценностям. В программе - концерты, выставки, интерактивные зоны, фейерверк и зажжение большого купальского костра.
Три передвижные базовые станции МТС помогут кратно увеличить пропускную способность в условиях высокой нагрузки на сеть. Дополнительные мощности будут обеспечивать цифровой комфорт на протяжении всего праздника: от церемонии открытия и гала-концерта до зажжения огня и ночной дискотеки. Мероприятия по усилению связи также позволят абонентам других операторов пользоваться связью по технологии LTE благодаря установке на базовых станциях МТС оборудования инфраструктурного оператора beCloud.
"Мы заботимся о том, чтобы наши абоненты всегда оставались на связи - даже в местах проведения мероприятий республиканского масштаба с высокой концентрацией людей. Для этого в Александрии будут установлены передвижные базовые станции, которые улучшат работу сети и позволят гостям праздника делиться эмоциями, фото и видео в режиме реального времени", - прокомментировали в МТС.
МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Покрытие мобильной связью охватывает более 98 % территории страны, на которой проживает 99,9 % населения.
МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений государственного предприятия "БелГИЭ", проведенных в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 2 июля.